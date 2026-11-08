Marco Rubio defiende la guerra contra Irán a pesar de su baja popularidad en EE.UU.

Buenos Aires, 8 de noviembre (NA) — El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, defendió este domingo la decisión del presidente Donald Trump de haber iniciado la guerra contra Irán, a pesar de que reconoció que la ofensiva militar no goza de popularidad entre los estadounidenses. Además, admitió que las negociaciones para poner fin al conflicto se encuentran estancadas.

Rubio realizó estas declaraciones ante periodistas en Florida, antes de su viaje a París para participar en una reunión de cancilleres del G7, en medio de las repercusiones tras la derrota del Partido Republicano en las recientes elecciones legislativas.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Trump identificó una amenaza real para la seguridad nacional y actuó para impedir que Irán desarrollara armas nucleares, aun reconociendo que esta decisión podría acarrear consecuencias políticas adversas.

"A veces, hacer lo correcto para el país, enfrentar desafíos difíciles para nuestra seguridad, no es necesariamente popular, pero es necesario", expresó.

Sus comentarios surgieron tras una publicación en redes sociales del vicepresidente JD Vance, quien vinculó los resultados negativos del oficialismo con las repercusiones económicas de la guerra contra Irán.

El conflicto, que comenzó a finales de febrero, ha provocado alteraciones significativas en los mercados energéticos internacionales y ha afectado el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo.

El aumento de los precios de los combustibles y sus efectos en la economía estadounidense fueron mencionados por analistas como factores que explican el retroceso electoral de los republicanos.

Rubio evitó comentar sobre la magnitud de la derrota electoral, pero subrayó que las decisiones relacionadas con la seguridad nacional no siempre se alinean con las preferencias de la opinión pública.

Negociaciones sin avances y fuertes críticas a Irán

El secretario de Estado también reconoció que las conversaciones con Teherán no han avanzado y descartó la posibilidad de una solución diplomática inmediata.

"No diría que estamos al borde de un avance decisivo", afirmó Rubio, responsabilizando a las autoridades iraníes por las dificultades para alcanzar un entendimiento.

El funcionario calificó de inaceptables y, en algunos casos, ridículas y poco realistas las exigencias iraníes, que incluyen el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre sus puertos, la eliminación de sanciones económicas, la liberación de activos congelados y compensaciones por los daños ocasionados durante la guerra.

Irán también busca que cualquier acuerdo contemple el cese de las hostilidades en la región, incluidas las operaciones militares israelíes en el Líbano.

Pese a las diferencias, Rubio aseguró que Trump sigue dispuesto a priorizar una solución diplomática si las circunstancias lo permiten. Sin embargo, advirtió que Estados Unidos se reserva el derecho de responder militarmente ante cualquier amenaza contra sus tropas o la navegación comercial.

"Si existe una amenaza clara e inmediata contra la navegación o nuestras fuerzas en la región, tenemos derecho a defendernos", sostuvo.

Las declaraciones de Rubio contrastaron con el tono más favorable hacia la negociación que Trump había expresado horas antes, al afirmar a CNN que era "muy improbable" que ordenara nuevos ataques contra Irán si las conversaciones avanzaban hacia un acuerdo sólido.

Mientras Washington mantiene abierta la posibilidad de una salida diplomática, Qatar continúa actuando como mediador para intentar acercar las posiciones de ambos países.

Rubio llegará a París para participar de la reunión de cancilleres del G7, donde el conflicto con Irán y otras crisis internacionales serán temas destacados de la agenda.