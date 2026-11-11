Lula: el planeta no puede esperar por guerras y conflictos en Cumbre de Líderes sobre Bosques

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, subrayó el miércoles que el planeta no puede esperar más, mientras las guerras y los conflictos comerciales consumen tiempo y recursos escasos. Estas declaraciones se realizaron durante la Cumbre de Líderes sobre Bosques, en el contexto de la 31 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, Turquía.

A pesar de su ronquera, Lula pidió que su discurso fuera leído por el Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, João Paulo Capobianco. En su intervención, destacó que la falta de compromiso para reducir las emisiones y descarbonizar las economías representa una grave amenaza para los bosques tropicales, según reportes de la Agencia Brasil y Noticias Argentinas.

"Si estos biomas superan su punto de no retorno, el equilibrio climático global podría romperse", advirtió el presidente. Además, mencionó que la idea de que la conservación y el desarrollo son incompatibles pertenece al pasado.

El mandatario brasileño enfatizó que los países con bosques tropicales deben estar en el centro de las decisiones climáticas globales, ya no como parte del problema, sino como protagonistas en la solución.

Durante su discurso, también criticó la falta de liderazgo en la preservación de los bosques tropicales, señalando que durante 2026, el cambio climático quedó relegado en la agenda de foros políticos y económicos como el G7 y el G20, que agrupan a las principales economías del mundo.

En el discurso leído por Capobianco, se destacó que la defensa y el desarrollo de la Amazonía son fundamentales en el tercer mandato de Lula y continuarán siendo prioritarios en su cuarto mandato.

El presidente afirmó que Brasil está implementando una combinación de prevención, instrumentos económicos, restauración de la vegetación autóctona y bioeconomía para convertir el bosque en pie en una fuente de ingresos y competitividad. "Estamos en buen camino para mantener o ampliar la superficie de vegetación autóctona en nuestros biomas para 2030, tal como nos comprometimos. Hemos registrado una reducción histórica de la deforestación en todos los biomas. En la Amazonía, la disminución fue del 70% y en el Cerrado, de casi el 50%", explicó.

El discurso también incluyó el reconocimiento oficial de 20 territorios indígenas desde 2023, la reactivación del Fondo Amazonía con un mayor número de socios y la incorporación de 2,5 millones de hectáreas de áreas protegidas al patrimonio ambiental de Brasil.

Finalmente, Lula expresó: "Estamos transformando el 'arco de la destrucción' en la Amazonía en el 'arco de la restauración'".