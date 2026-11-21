Buenos Aires, 21 noviembre (NA/Xinhua) -- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su desacuerdo con los intentos del mercado financiero de influir en las decisiones de su Gobierno, al tiempo que defendió el ajuste fiscal proyectado para 2027, el cual tiene como objetivo aumentar la recaudación mediante la reducción de beneficios tributarios a empresas.

"El sistema financiero no me va a enseñar a dirigir el país: es el pueblo", afirmó el mandatario durante una transmisión en vivo con el diputado federal André Janones, reconocido por su estrategia digital que contribuyó a la victoria del Partido de los Trabajadores en 2026.

Lula da Silva aclaró que el ajuste fiscal, anunciado tras su reelección el 25 de octubre, no se considera una reforma tributaria, sino un conjunto de medidas para recuperar el control del presupuesto público y asegurar que el Gobierno cuente con los recursos necesarios para implementar sus políticas. "Si no tenemos control sobre el presupuesto, no podemos gobernar", subrayó.

El presidente también criticó a los sectores financieros, especialmente al centro financiero de Sao Paulo, indicando que sus objeciones están motivadas por intereses de rentabilidad sin tener en cuenta a los ciudadanos más vulnerables. "Están preocupados por ganar más dinero. Quien está preocupado por el pueblo pobre soy yo. Es mi Gobierno y es el pueblo el que me votó", afirmó.

Lula enfatizó que su administración no permitirá que las presiones del mercado definan las decisiones presupuestarias y recordó que durante sus mandatos anteriores, Brasil logró registrar los mayores superávits de su historia.

Además, el presidente cuestionó las críticas provenientes de sectores de izquierda, que interpretaron sus medidas como potenciales recortes sociales, y aseguró que no habrá reducciones en los presupuestos de educación, salud ni en el salario mínimo.

"Estamos quitando beneficios de los ricos", declaró el presidente, quien también destacó que Brasil tiene más de 600.000 millones de reales (aproximadamente 113.000 millones de dólares) en renuncias fiscales empresariales. La propuesta, según aclaró, no impactará a las pequeñas empresas que forman parte del régimen tributario simplificado Simples ni a los microempresarios individuales.