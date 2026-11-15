Los hutíes logran avances estratégicos en Yemen cerca del estrecho de Bab al Mandeb

FOTO: En rojo, sobre el mapa, el avance de los rebeldes hutíes sobre el territorio de Yemen que estaba controlado por las tropas del Gobierno apoyadas por Arabia Saudita.

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) -- Los rebeldes hutíes de Yemen informaron este domingo sobre avances en varias áreas estratégicas cercanas al estrecho de Bab al Mandeb, tras la retirada de las fuerzas gubernamentales que contaban con el respaldo de Arabia Saudita.

Una fuente militar de los hutíes afirmó que la ofensiva abarcó más de 60 kilómetros de terreno montañoso, extendiéndose desde las elevaciones occidentales hasta la región de Al Maqatirah, en la provincia sur de Lahj.

Según la información divulgada por la cadena Al Masirah, controlada por el movimiento, los enfrentamientos obligaron a las fuerzas gubernamentales a replegarse del aeródromo de Dhubab, así como de las afueras de Kahboub y otras posiciones cercanas al estrecho.

Las Fuerzas Armadas del Sur de Yemen confirmaron la salida de Dhubab y de la zona de Bab al Mandeb, aunque describieron esta maniobra como un redespliegue para fortalecer las defensas de Adén y otras gobernaciones del sur.

Adicionalmente, se indicó que esta estrategia busca concentrar recursos en las operaciones destinadas a romper el asedio hutí sobre la ciudad de Taiz.

El avance podría permitir a los insurgentes extender su control sobre una franja de territorio que rodea el estrecho desde el este, aunque dominar las zonas costeras no implica necesariamente el control del tránsito marítimo.

Bab al Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico, y es un paso vital para el comercio entre Asia y Europa a través del canal de Suez.

La nueva situación podría incrementar la capacidad de los hutíes para amenazar a los buques comerciales que transitan por la región, especialmente en un contexto donde los incidentes en el estrecho de Ormuz también afectan las rutas energéticas de Medio Oriente.

Los hutíes, respaldados por Irán, tienen el control de Saná, la capital yemenita, así como de amplias áreas del norte y el oeste del país. En septiembre, habían avanzado hacia el sur, acercándose a Bab al Mandeb.

Este incremento de hostilidades ocurre tras la ruptura de la tregua promovida por las Naciones Unidas y en el marco de una confrontación regional que involucra a Irán, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita.