Los desafíos de los periodistas en México: entre amenazas y un sistema de protección ineficaz

FOTO: Periodistas en México enfrentan amenazas tanto de agresores como del sistema que debe protegerlos

TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, México (AP) — Hace tres años, Alberto Amaro estaba sentado en su casa cuando escuchó dos disparos. Su hijo, quien jugaba en el jardín, corrió aterrorizado al interior. Cuando Amaro llegó a la puerta, vio a dos hombres armados correr por la calle.

Amaro, un periodista de 38 años en el estado de Tlaxcala, denunció de inmediato el incidente ante la instancia federal encargada de proteger a los periodistas y solicitó medidas de emergencia. "Pasaron más de 48 horas y el Mecanismo nunca nos respondió", agregó. A la larga, acudió a un tribunal, que ordenó brindarle seguridad a su familia.

El caso de Amaro no es aislado. Su experiencia es parte de una serie de encuentros alarmantes que evidencian las deficiencias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un programa federal creado en 2012 para salvaguardar a quienes enfrentan amenazas por su labor.

Entre 2017 y 2022, ocho periodistas fueron asesinados mientras estaban bajo la custodia de este mecanismo, según una investigación conjunta de Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Amaro se unió al Mecanismo en 2019, poco después de fundar su propio medio de comunicación. Desde entonces, ha vivido más de 30 agresiones, que incluyen detenciones, ataques a tiros, intimidaciones y amenazas de muerte relacionadas con sus reportajes sobre la policía, funcionarios gubernamentales y el crimen organizado.

En 2023, tras denunciar amenazas de muerte directas de un alcalde, el Mecanismo determinó que Amaro enfrentaba una situación de alto riesgo y le asignó escoltas. Sin embargo, luego intentaron retirar la protección, a pesar de reconocer que el riesgo seguía siendo elevado. Amaro recurrió a la vía judicial, y un juez ordenó a las autoridades realizar una evaluación integral de los riesgos.

El fundador de La Prensa de Tlaxcala comentó que le preocupan cuestiones como "qué vas a publicar, de que sales y si te van a matar, o si vas a regresar hoy a casa. Y dos: que no me quiten las medidas de protección".

México se mantiene como uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, salvo en zonas de guerra. El CPJ ha documentado el asesinato de siete periodistas en el país en 2026, seis de ellos en poco más de dos meses.

Francisco Pacheco fue asesinado a tiros frente a su casa en Taxco, en el estado de Guerrero, en 2016. Desde entonces, su hija mayor, Priscila Pacheco, de 34 años, demanda justicia y lucha por la protección de su familia. Su padre, un periodista de investigación, denunciaba la corrupción en el gobierno local y fundó el periódico El Foro de Taxco en 1998.

"Creo que lo más difícil para mí fue tener que elegir el ataúd de mi padre", dice Priscila, la última persona que lo vio con vida.

Tras recibir más amenazas de muerte, Priscila y su familia huyeron días después del asesinato, dejando atrás su hogar y su imprenta. Más de una década después, siguen desplazados y el crimen permanece sin resolver.

Propuesta Cívica, una organización de la sociedad civil mexicana que apoya a periodistas, estima que el 98% de los homicidios de periodistas quedan impunes. "El problema estructural más profundo es que se ha depositado en el Mecanismo una responsabilidad que corresponde al Estado en su conjunto", dice Vanessa Carrillo, codirectora de Propuesta Cívica.

A pesar de las amenazas, Priscila expone que el Mecanismo le ha negado protección personal, dado que trabaja como empleada pública en el Mecanismo de Protección a nivel estatal en Toluca, Estado de México.

Las medidas de seguridad brindadas a su familia han sido poco confiables. El botón de pánico no siempre funciona, y Priscila no tiene uno personal. El equipo de seguridad en su hogar, incluidas cámaras y cerraduras, carece de mantenimiento, y las patrullas policiales son irregulares.

En las reevaluaciones anuales de riesgo, Priscila debe solicitar a más de 20 funcionarios que no retiren la limitada protección que aún recibe su familia.

"Me parece que necesitan que tengas una amenaza directa. O que literalmente lleguen y te hagan algo", comenta la abogada de derechos humanos.

La familia no tiene planes de regresar a Taxco mientras persista la violencia. "Jamás en la vida nos vamos a sentir seguros... La seguridad es algo que nos han robado", dice. "Para nosotros se ha vuelto utópico, porque son las propias autoridades las que nos han fallado".

Jonathan Cuevas, de 38 años, pasó tres años en Iguala, Guerrero, tras recibir amenazas por su trabajo periodístico sobre el crimen organizado y funcionarios locales. En 2020, el Mecanismo dispuso que residiera en una casa de seguridad en Ciudad de México, pero las amenazas continuaron. Fue trasladado a tres casas de seguridad distintas durante su desplazamiento.

"Mi retorno a Iguala y a Guerrero no se da por acciones que haya emprendido el gobierno", dice Cuevas. "Se da por el simple hecho de que los grupos pactaron una tregua".

Un acuerdo entre grupos criminales rivales permitió que Cuevas y otros periodistas desplazados regresaran en 2023. Sin embargo, tras su regreso, recibió advertencias de que no publicara artículos sobre la fiscalía local, amenazándolo con muerte si continuaba. Finalmente dejó de informar sobre esos temas. Cuevas señala que el Mecanismo documentó las agresiones, pero no logró coordinarse con los fiscales federales.

Las medidas de protección también fueron inconstantes y poco adecuadas. El botón de pánico que recibió no funciona en comunidades sin cobertura de telefonía celular, donde realiza su trabajo. Las patrullas de seguridad son irregulares.

Cuevas ha rechazado contar con escoltas, pues afirma que desplazarse con hombres armados lo convertiría en un blanco más sencillo. Considera que el sistema prioriza mantener a los periodistas confinados en casas de seguridad, en lugar de permitirles ejercer su trabajo. "¿Qué pasa con los que sí queremos seguir trabajando y ejerciendo el periodismo?", pregunta.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado que el Estado debe prevenir las agresiones y reducir los riesgos, no solo limitarse a investigarlos.

"El éxito del sistema no debería medirse solamente por el número de medidas otorgadas o por su rapidez de implementación, sino por su capacidad para reducir los riesgos, evitar nuevas agresiones y permitir que periodistas y defensores continúen su labor con libertad y seguridad", indicó Carrillo.

Según Propuesta Cívica, el Mecanismo de Protección federal de México enfrenta retrasos burocráticos, falta de personal y un enfoque reactivo. Las medidas de protección suelen ser inadecuadas, las evaluaciones de riesgo sufren demoras y las salvaguardas son retiradas a pesar de las amenazas persistentes.

En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Mecanismo podría recibir fondos adicionales si fuera necesario. Sin embargo, Reporteros Sin Fronteras indica que el gobierno ha avanzado poco en el cumplimiento de sus compromisos en materia de libertad de prensa, incluida una revisión prometida de dicho Mecanismo.

The Associated Press contactó en varias ocasiones al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México para solicitar una entrevista. Un funcionario de alto rango declinó ser entrevistado, y el organismo no ha respondido a solicitudes posteriores.

Tras pasar un año en España debido a amenazas, Amaro fue sometido a una nueva evaluación, que determinó que él enfrentaba un riesgo alto, pero su familia no. En 2025, las autoridades intentaron retirar las escoltas asignadas a su familia y restringieron algunos de sus movimientos. Amaro impugnó estas decisiones ante los tribunales y obtuvo un fallo a su favor.

Recientemente, Amaro recibió una llamada de un número desconocido. Quien lo llamó dijo ser un alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación y le advirtió que tuviera cuidado con lo que escribía.

A pesar de contar con dos escoltas que lo acompañan las 24 horas, Amaro sostiene que ni así se siente seguro. "Si me encuentro a cuatro (personas)", dice, "ya nos ganaron".