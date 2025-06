Los archivos de Broadway de Stephen Sondheim llegan a la Biblioteca del Congreso

NUEVA YORK (AP) — Una amplia colección de manuscritos, borradores musicales y grabaciones de Stephen Sondheim fue donada a la Biblioteca del Congreso, brindando al público la oportunidad de explorar la obra de uno de los maestros del teatro musical.

La donación comprende alrededor de 5.000 elementos que incluyen desde canciones descartan de la escena a un cuaderno titulado “Notas e Ideas”, donde Sondheim recopiló sus esfuerzos musicales en Williams College. Sondheim falleció en 2021.

“Es impresionante”, señaló el Especialista Senior en Música, Mark Horowitz, en una entrevista. “Constantemente revisa y modifica palabras y frases. Pareciera que su búsqueda de la perfección nunca termina”.

La colección cuenta con variaciones de letras para “I’m Still Here” de “Follies” y “Putting It Together” de “Sunday in the Park with George”, escritas a pedido de Barbra Streisand. Estos documentos llegaron a la Biblioteca en marzo.

Además, se encuentran letras de una versión de “Side by Side by Side” que nunca llegó al montaje de “Company” y bocetos para “A Little Priest” de “Sweeney Todd”, que incluye una línea que dice: “¿Es el político tan aceitoso que se sirve con un tapete?”. Horowitz comentó que a medida que Sondheim envejecía, parecía tener un mayor número de bocetos. “Sus primeros espectáculos cuentan con tres o cuatro cajas de documentos, mientras que los más recientes suman ocho o nueve. No sé si esto responde a que se volvió más detallista o si resultó más difícil para él”, agregó.

La Biblioteca del Congreso anticipa una creciente demanda para acceder a esta colección, que estará disponible desde el 1 de julio. El público mayor de 16 años con licencia de conducir o pasaporte podrá solicitar su acceso. Horowitz, quien ha documentado el teatro musical durante varios años, se mostró asombrado al descubrir artículos, como una canción escrita para un concurso en televisión pública durante la década de 1970. “No tenía idea de que eso existía”, admitió.

Horowitz fue quien convenció a Sondheim para que donara sus documentos en 1993, y el compositor lo incluyó en su testamento. “Había visto algunos de sus manuscritos, pero nada comparable a la profundidad que estoy revisando ahora”, indicó.

La colección se salvó de un incendio en 1995 que comenzó en su oficina, lo que Horowitz considera un verdadero milagro, ya que el fuego estuvo a pocos metros de donde se almacenaban sus documentos.

Sondheim fue galardonado con numerosos premios, incluyendo seis Premios Tony, un Premio Pulitzer y un Premio de la Academia. Su legado en el teatro musical sigue siendo monumental.

La Biblioteca del Congreso, la institución cultural federal más antigua del país, alberga más de 100 millones de libros y grabaciones, así como colecciones de grandes figuras de Broadway.