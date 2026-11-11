Líderes globales se reúnen en Turquía para abordar el cambio climático y sus desafíos actuales

ANTALYA, Turquía — Los líderes de diversas naciones comenzaron a arribar el miércoles para participar en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, con el objetivo de establecer medidas efectivas para combatir el calentamiento global. Este encuentro se lleva a cabo en un contexto marcado por inundaciones devastadoras, intensas olas de calor y otros desastres relacionados con el clima que han afectado a múltiples regiones del mundo.

Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre lo que realmente se podrá alcanzar en la Conferencia de las Partes, conocida como COP31. Las reuniones anteriores han sido objeto de críticas debido a la falta de cumplimiento de las promesas realizadas. Durante la conferencia de 2023 en Dubái, se acordó avanzar hacia una reducción gradual del uso de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, que son los principales responsables del cambio climático. No obstante, las conferencias subsiguientes en Azerbaiyán y Brasil resultaron en escasos acuerdos significativos sobre las reducciones necesarias.

En la última reunión celebrada en Brasil, se logró un compromiso que prometía financiamiento adicional para ayudar a las naciones más vulnerables a adaptarse a las consecuencias del cambio climático. La actual conferencia comenzó oficialmente el lunes, con Turquía como país anfitrión y Australia liderando las negociaciones. La situación es preocupante, ya que muchos temen que las acciones globales no estén avanzando a la velocidad requerida.

Los participantes, enfrentando problemas de transporte y congestión vehicular, llegaron al lugar de la cumbre antes del amanecer para evitar demoras. Con la llegada de los líderes mundiales, se prevé que el acceso se vuelva más complicado debido a las medidas de seguridad y a los bloqueos temporales en áreas clave de la conferencia.

Los científicos advierten que es probable que el calentamiento global supere el límite de 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) sobre los niveles preindustriales establecidos en el Acuerdo de París de 2015. Este objetivo ha sido un punto central en las negociaciones internacionales sobre el clima.

Las discusiones también se desarrollan en un contexto de aumento de precios de la gasolina y el petróleo, impulsados por la guerra en Irán, lo que ha llevado a los gobiernos a reconsiderar sus políticas energéticas y a aumentar las inversiones en energías renovables, como la solar y la eólica.

"No necesitamos más promesas, necesitamos planes", declaró John Kerry, exsecretario de Estado de Estados Unidos y exenviado presidencial para el clima. A pesar de esto, Estados Unidos, el segundo mayor emisor de contaminantes del mundo después de China, se encuentra notablemente ausente por segundo año consecutivo. El expresidente Donald Trump, quien ha descalificado el cambio climático, promovió proyectos eólicos marinos mientras eliminaba regulaciones que limitaban las emisiones de las plantas de energía.

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La información fue aportada por Milko desde Islamabad y Webber desde Chicago.

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