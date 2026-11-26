FOTO: Líderes de la UE chocan por el presupuesto del bloque y un préstamo multimillonario para Ucrania

BRUSELAS (AP) — Los líderes de la Unión Europea se reunieron el jueves para resolver profundas discrepancias sobre el presupuesto a largo plazo del bloque y negociar un nuevo préstamo de 49.000 millones de dólares destinado a apoyar a Ucrania en sus necesidades económicas y militares para el próximo año.

Durante la cumbre, algunos dirigentes abogaron por la austeridad, mientras que otros defendieron políticas tradicionales que consumen grandes porciones del presupuesto. La mayoría coincidió en que se requieren fondos adicionales para nuevas prioridades y para la asistencia a Ucrania, casi cinco años después del inicio del conflicto.

"Europa necesita finanzas sólidas. No podemos ni debemos asumir más deuda", enfatizó el canciller alemán Friedrich Merz, quien destacó las contradicciones inherentes a la situación. "Al mismo tiempo, hay varias tareas que debemos cumplir de manera confiable", añadió.

El nuevo paquete de gastos conjuntos representa una declaración sobre las ambiciones de la UE en el escenario global. Aunque es menor que los presupuestos nacionales, se financia principalmente con contribuciones de los 27 países miembros según el tamaño de sus economías.

Se espera que el plan para el período 2028-2034 oscile entre el 1% y el 1,2% del ingreso nacional bruto, aunque parece cada vez más probable que los líderes no logren alcanzar un acuerdo antes de fin de año.

Alemania forma parte de un grupo de países conocidos como contribuyentes netos, que aportan más al presupuesto de lo que reciben, junto a Austria, Holanda y Suecia, entre otros.

"El presupuesto necesita modernizarse y reducirse si queremos cerrar un acuerdo", afirmó el primer ministro holandés Rob Jetten al llegar a la cumbre. "Estoy listo para este maratón, ya sea que termine hoy, mañana o en algún momento de diciembre".

Un amplio grupo de países, liderado por Francia e Italia, conocido como los "amigos de la cohesión", defiende con firmeza los fondos que protegen a los agricultores y financian proyectos de infraestructura en naciones miembros menos favorecidas, para ayudarles a alcanzar los estándares de la UE.

La agricultura y la política de cohesión representan cada una aproximadamente un tercio del presupuesto. "La cohesión implica un nivel de vida comparable en diversas regiones", comentó el primer ministro checo Andrej Babiš. "Desafortunadamente, no contamos con una autopista hacia Austria y necesitamos construir nuestros hospitales".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien preside la cumbre que podría extenderse hasta el viernes, instó a los líderes a abordar las discusiones con "mente abierta, un enfoque constructivo y sentido de compromiso".

Costa subrayó la necesidad de alcanzar un acuerdo "antes de que finalice el año" y para ello, es crucial lograr unanimidad. Propuso un impuesto a los servicios digitales en toda la UE, que podría generar hasta 5.000 millones de euros al año.

Si no se logra un acuerdo en esta ocasión, no sería un desastre total, ya que los líderes tienen programada otra reunión para el 18 y 19 de diciembre.

La situación de Ucrania es clave en la discusión presupuestaria. El paquete de gasto incluye una asignación de 100.000 millones de euros (110.000 millones de dólares) para el gobierno de Kiev durante siete años. Además, los líderes deben decidir sobre el nuevo préstamo y si los costos de su gestión deben ser cubiertos por el presupuesto.

A principios de este mes, Merz advirtió que bloquearía un acuerdo presupuestario si no se lograba un "compromiso colectivo" con Ucrania por parte de todos los países miembros. Sin embargo, algunos países como Bulgaria, República Checa, Hungría y Eslovaquia se oponen a utilizar fondos para brindar ayuda militar a Ucrania.

Babiš insistió en que la "financiación de Ucrania debe negociarse por separado" y que la prioridad para Europa debe ser la "vida de nuestros ciudadanos".

Hace casi un año, los líderes de la UE aprobaron un préstamo de 90.000 millones de euros (99.000 millones de dólares) para cubrir la mayor parte de las necesidades del gobierno ucraniano durante dos años. Sin embargo, la intensificación de los ataques de Rusia contra la infraestructura energética y civil ha tensionado las finanzas de Ucrania.

La Comisión planea recaudar fondos para los préstamos en los mercados de capitales, destinando 20.000 millones de euros a la economía y 25.000 millones de euros a las fuerzas armadas.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que los planes de la UE para asignar recursos a Ucrania en su presupuesto harían que Kiev estuviera "menos inclinada hacia un proceso de paz y más decidida a continuar la guerra".