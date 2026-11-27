FOTO: Líder de secta en Kenia es declarado culpable de homicidio por muerte de más de 100 fieles

NAIROBI, Kenia (AP) — Paul Mackenzie, líder de una secta en Kenia, fue declarado culpable el viernes de homicidio por la muerte de 123 de sus seguidores. El fundador y pastor de la Good News International Church fue condenado por instar a sus fieles a dejar de alimentarse hasta morir, con la creencia de que así podrían reunirse con Jesús. Junto a él, fueron condenados 29 de sus seguidores, entre ellos su esposa, Rhoda Mumbua, durante un juicio realizado en la ciudad costera de Mombasa.

Las autoridades descubrieron en 2023 más de 400 cuerpos en fosas comunes en un amplio terreno cercano a Malindi, donde los seguidores de Mackenzie se habían trasladado para evitar ser vigilados. Se reportó que los niños fueron las primeras víctimas de esta práctica, muriendo de inanición.

Mackenzie fue sentenciado a 200 años de prisión el 7 de noviembre por el asesinato de 191 personas, de las cuales 190 eran niños. Además, enfrenta múltiples juicios por otros cargos que reflejan las diversas maneras en que los miembros de su organización fallecieron. En un caso separado, también fue hallado culpable de crueldad infantil y radicalización.

Se espera que la sentencia por los cargos de crueldad infantil y radicalización se lleve a cabo en diciembre. La tragedia ha conmocionado a la sociedad y ha generado un amplio debate sobre las sectas y su impacto en la comunidad.