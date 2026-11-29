Buenos Aires, 29 noviembre (NA-Xinhua) -- El nadador de resistencia británico, Lewis Pugh, realizó una impactante inmersión en las aguas del estrecho de Ormuz con el objetivo de denunciar el daño ambiental causado por los conflictos bélicos.

"El impacto de esta guerra en la naturaleza probablemente perdurará más que todos nosotros", afirmó Pugh, quien ha sido un ferviente defensor del medio ambiente a lo largo de su carrera. Esta acción simbólica se enmarca dentro de su compromiso por concienciar sobre las repercusiones de la guerra en el entorno natural.

El deportista tiene la intención de compartir su experiencia con los líderes mundiales, instándolos a tomar medidas concretas para detener los combates que afectan a la región. Además, busca que se reabra el estrecho y se implementen acciones para limpiar la contaminación que ha sido consecuencia de los conflictos en la zona.

Pugh ha llevado a cabo varias iniciativas a lo largo de su trayectoria, utilizando su plataforma para abogar por la protección de los océanos y el medio ambiente. En esta ocasión, su inmersión en el Estrecho de Ormuz no solo pretende visibilizar la problemática ambiental, sino también generar un llamado a la acción para mitigar los efectos de la guerra en la naturaleza.