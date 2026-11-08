León XIV se despidió de Uruguay con un emotivo mensaje de unidad y paz para todos
El Pontífice agradeció la recepción durante su visita, destacó la generosidad del pueblo uruguayo y pidió que continúe multiplicando la fe, la esperanza y la caridad.
FOTO: El papa León XIV hizo en el Hogar para Sacerdotes Obispo Jacinto Vera en Montevideo.
Buenos Aires, 8 noviembre (NA) -- El papa León XIV se despidió de Uruguay con un mensaje de agradecimiento y un pedido de unidad y paz, durante su última celebración en la Basílica de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, en Florida, antes de trasladarse a la Argentina para continuar con su visita pastoral.
"Deseo agradecer a todas las personas que hicieron posible mi visita, a las autoridades civiles y religiosas, a los equipos que organizaron cada evento y a los voluntarios, a las familias y comunidades que se movilizaron y colaboraron para que podamos vivir juntos estos días", expresó el Pontífice al comenzar su saludo final. También reconoció a quienes siguieron las actividades a través de los medios de comunicación.
En ese marco, destacó la recepción que tuvo durante su recorrido por el país y aseguró que había escuchado que, pese a su tamaño, Uruguay tiene "un corazón generoso" y es "un pueblo capaz de cosas muy grandes". "Han preparado todo muy bien, gracias de corazón", manifestó, al recordar las actividades compartidas en Montevideo, Paysandú y Florida.
El Papa también hizo referencia a la alegría de la fe y sostuvo que lo vivido durante las jornadas de su visita se proyecta más allá de las ciudades que recorrió: "Así son las matemáticas de la fe. Lo que hemos recibido y ofrecemos gratuitamente, con la gracia de Dios, se multiplica, abre horizontes y enriquece nuestras vidas, dándoles un sentido nuevo".
"Queridos hermanos y hermanas, sigan multiplicando la fe, la esperanza y la caridad", pidió León XIV, quien convocó a los uruguayos a continuar anunciando "la alegría que brota del encuentro con nuestro Señor Jesucristo" para alcanzar una vida plena y fecunda.
En el tramo final de su mensaje, encomendó al país a la protección de la Virgen de los Treinta y Tres y pidió que Dios bendiga al pueblo uruguayo y lo guíe "por sendas de unidad y de paz". "Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones", expresó antes de cerrar con un afectuoso "¡Muchas gracias, Uruguay!".
Tras el saludo, León XIV rezó el Ángelus junto a los fieles presentes en la Basílica y posteriormente emprendió el traslado hacia la Argentina, donde continuará su agenda pastoral.
Lectura rápida
¿Quién se despidió de Uruguay?
El papa León XIV se despidió del país al finalizar su visita pastoral.
¿Qué mensaje compartió?
Agradeció a quienes lo recibieron y pidió unidad y paz entre los uruguayos.
¿Dónde tuvo lugar su despedida?
La despedida se llevó a cabo en la Basílica de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, en Florida.
¿Cuáles fueron los temas destacados en su mensaje?
El Papa resaltó la generosidad del pueblo uruguayo y la importancia de multiplicar la fe, la esperanza y la caridad.
¿Qué hizo después de su mensaje?
León XIV rezó el Ángelus con los fieles y luego se trasladó a Argentina.
[Fuente: Noticias Argentinas]