León XIV se despidió de Argentina y destacó el cariño recibido durante su visita
El Papa León XIV se despidió de Argentina agradeciendo la calidez del recibimiento. En su mensaje, afirmó que el país ahora tiene dos Papas y pidió mantener la unidad religiosa entre los argentinos.
FOTO: León XIV se despidió de la Argentina.
Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- El papa León XIV se despidió de la Argentina con un mensaje de agradecimiento publicado en sus redes sociales, luego de partir rumbo a Perú, y destacó el cariño con el que fue recibido durante su visita apostólica al país.
Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, expresó el Pontífice en su publicación.
En ese sentido, León XIV dejó una frase que vinculó su historia con la del país y la de su antecesor: Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, escribió, en referencia a Francisco, nacido en Buenos Aires, y a su propio vínculo con los argentinos tras la visita.
Además, llamó a mantener la unidad religiosa y pidió continuar rezando unos por otros. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, sostuvo.
¡Hasta siempre mi querida Argentina!”, concluyó el Papa, quien inició su viaje hacia Perú luego de finalizar su agenda en el país.
Lectura rápida
¿Quién se despidió de Argentina?
El papa León XIV se despidió del país tras su visita.
¿Qué destacó en su mensaje?
Agradeció el cariño recibido y se sintió como en casa durante su estadía.
¿Qué frase vinculó su historia con la de Argentina?
“Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.
¿Qué pidió a los argentinos?
Solicitó mantener la unidad religiosa y rezar unos por otros.
¿A dónde se dirigió después?
Partió hacia Perú tras finalizar su agenda en Argentina.
[Fuente: Noticias Argentinas]