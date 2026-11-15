León XIV en Pucallpa: un llamado a la justicia por líderes indígenas y derechos humanos

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) -- El papa León XIV realizó un fuerte pronunciamiento en Pucallpa, donde denunció la violencia sufrida por los líderes indígenas, la contaminación de los ríos por actividades mineras ilegales, los derrames de petróleo, el avance del narcotráfico en la juventud y los abusos sexuales contra mujeres y niñas. Este mensaje se produjo durante el Encuentro con los Misioneros, Misioneras y Representantes de los Pueblos Amazónicos, que tuvo lugar en el Malecón Puerto Callao.

En su discurso, el Pontífice enfatizó que la defensa del territorio puede ser letal y que la sangre de los líderes indígenas "clama justicia". Este fue uno de los mensajes más contundentes de su visita apostólica a Perú, donde también subrayó la importancia de escuchar las historias de los pueblos amazónicos.

León XIV recordó que llegó a Pucallpa "siguiendo las huellas" de Francisco, quien había visitado Puerto Maldonado en enero de 2018. Expresó su deseo de actuar como pastor, brindando apoyo en la búsqueda de justicia y paz, esenciales para estas tierras.

"Siguiendo las huellas del Papa Francisco, en su inolvidable visita a Puerto Maldonado, he venido como pastor para escuchar sus historias y para caminar a su lado. Deseo confirmarles en la fe y en la esperanza, sosteniéndoles en la búsqueda de la justicia y de la paz, que tanto necesitan estas tierras. Los contrastes que hieren la humanidad y desfiguran la creación impactan dramáticamente en sus comunidades", afirmó.

El Santo Padre, que tiene un profundo vínculo con Perú por sus años como misionero y obispo en Chiclayo, subrayó que la Iglesia debe estar al lado de la humanidad para servir al Señor, lo cual es fundamental para asemejarse a Jesucristo.

En su discurso, también hizo referencia a la Exhortación apostólica Querida Amazonia, llamando a una "renovada urgencia" en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. "Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida", expresó.

León XIV destacó que las heridas en estas comunidades no solo persisten, sino que se han agravado. "El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y explotación que amenazan el equilibrio de la creación. No se puede separar la custodia de la selva amazónica de la preocupación por los pueblos que la habitan; la ecología integral, la justicia social y la vida espiritual van de la mano", manifestó.

Al relatar uno de los testimonios que escuchó, el Papa mencionó: "El primer testimonio que hemos escuchado nos ha recordado que incluso defender la propia casa puede costar la vida. En los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios."

El Pontífice también mencionó: "La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres. Es inaceptable que en muchas comunidades se niegue el acceso a la salud y a la educación, debido a distancias físicas y al abandono institucional".

Además, León XIV expresó su profunda preocupación por la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres y niñas, así como el dolor de quienes sufren violencia y abusos sexuales. "En cada ambiente, la corrupción y la arbitrariedad socavan la confianza fundamental en la bondad del ser humano", agregó, haciendo un llamado a la conversión personal y comunitaria.

Finalmente, el Papa concluyó resaltando que "Pucallpa es una ciudad joven, rica de energía y esperanza, marcada por una urgente necesidad de renacimiento moral y pedagógico", y convocó a trabajar por una educación de calidad que respete las lenguas y saberes ancestrales, preparando a las nuevas generaciones para los desafíos globales.