León XIV: el Papa peruano que regresa a sus raíces en Lima con gran expectativa

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- "León XIV vuelve a casa", reza el mensaje del Arzobispado de Lima que anticipa el esperado regreso del "Papa peruano" durante su gira apostólica por Sudamérica, que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay, continúa en Argentina y finalmente llegará a la tierra donde Robert Francis Prevost fue misionero agustino y obispo de Chiclayo antes de ser elegido como el sumo pontífice de la Iglesia católica.

Las unidades de transporte, como trenes y metro de Lima, así como las estaciones correspondientes, fueron adornadas con la imagen de León XIV y la frase: "El Papa vuelve a casa", junto con el lema de su visita "Abramos el corazón".

No solo se trata del primer papa nacido en Estados Unidos, sino que también es el primer pontífice peruano, dado que adquirió la ciudadanía por adopción en 2015. En Perú, el Padre Robert, como era conocido en las comunidades de Trujillo y Chiclayo, forjó un fuerte lazo con la población.

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, expresó su entusiasmo diciendo que todo el país "está muy ilusionado de saber que el Papa regresa a casa". Destacó que "el papa León XIV, el papa peruano" trae consigo un "regalo maravilloso" para un país tan católico.

En su primera aparición como pontífice, el 8 de mayo de 2025, León XIV sorprendió al dirigirse en español a su "querida diócesis de Chiclayo", donde ejerció como obispo desde 2015 hasta 2023.

Nacido en Chicago, Estados Unidos, Prevost llegó por primera vez a Perú en 1985 como misionero de la Orden de San Agustín, desempeñándose en labores pastorales en Chulucanas, Trujillo y Lima.

Posteriormente, fue nombrado administrador apostólico y luego obispo de Chiclayo (entre 2014 y 2023).

Además, ocupó el cargo de vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y administrador apostólico del Callao. En 2023, fue llamado a Roma por el papa Francisco para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, siendo posteriormente creado cardenal.

El 8 de mayo de 2025, tras el fallecimiento del papa Francisco, Prevost fue elegido en el cónclave como el 267 pontífice de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de León XIV y convirtiéndose en el primer papa de origen estadounidense con nacionalidad peruana.

El viaje que emprenderá será exigente. A pesar de haber sido sometido a una operación por un tumor pulmonar, León XIV decidió mantener todos los lugares previstos inicialmente, incluyendo la altura de Cusco (3.400 metros) y el calor húmedo de Pucallpa, según indicaron los organizadores.

Se espera que al menos 1,2 millones de personas asistan a la misa que el Papa celebrará en Lima el 16 de noviembre, en la base aérea de Las Palmas, en el distrito de Surco. También en Chiclayo se llevará a cabo una misa multitudinaria, en las Pampas de Pimentel, con una expectativa de 900.000 asistentes. En Cusco y Pucallpa, se prevé la llegada de 130.000 y 150.000 personas, respectivamente.

El sumo pontífice arribará a la Base Aérea del Callao este miércoles, a las 14:00 (hora local), procedente de Buenos Aires, y se reunirá con Fujimori a las 18:45 en el Palacio de Gobierno, en Lima.

Durante su visita apostólica al Perú, que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre, el Papa tiene programada una intensa agenda que incluye ocho discursos oficiales, cinco homilías, un rezo del Ángelus y un saludo protocolar.

Un amplio operativo de seguridad, con más de 37.000 efectivos policiales, garantizará la seguridad de León XIV durante su estancia en Perú. El comandante de la Policía Nacional de Perú, Freddy López, indicó que 22.464 policías serán asignados a Lima y el Callao, mientras que otros 14.685 efectivos estarán en Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Un helicóptero militar peruano, conocido como "Papacóptero", que cuenta con material médico, acompañará a León XIV durante su recorrido por Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, según informó la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Este helicóptero Mi-17 está preparado para transportar al pontífice en tramos donde la geografía dificulta el desplazamiento por tierra.

Homenajes al sumo pontífice

Entre los homenajes al Papa se encuentra una gigantesca estatua de 14 metros de altura y cuatro toneladas de peso, que representa a León XIV y fue instalada en el parque del Niño Gaelito, en Callao, frente al océano Pacífico.

Asimismo, se ha creado un mural de 167 metros de longitud que rinde tributo al sumo pontífice, incorporando elementos representativos del Callao, como el Señor del Mar, patrono del puerto, pescadores, fauna marina y un cartel que dice "¡El Papa es peruano!".

Otro homenaje es la canción "León, hermano del camino", compuesta por el músico Jaime Montoya Ayala. "Se despojó de muchas comodidades para ir en burro, caminar por trochas o llegar a las comunidades más alejadas. Eso dice muchísimo de una persona", reflexionó Montoya Ayala sobre la vida de Prevost en Perú.

León XIV degustará sabores de la costa, sierra y selva peruana durante sus vuelos

Un menú que reúne sabores de la costa, sierra y selva del Perú será ofrecido al Papa León XIV durante los cinco vuelos que realizará entre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, así como en su regreso a Roma.

La aerolínea Latam, encargada del transporte del jefe de la Iglesia católica, presentó una propuesta gastronómica inspirada en la "tradición sanguchera, los andes, la amazonía y la cocina de Chiclayo", según reportó Agencia Andina.

"Queríamos que cada vuelo tuviera un sabor propio y que el menú acompañara el recorrido del Papa por el país. Por eso, cada preparación recoge algo de la región y fue adaptada cuidadosamente a las características del servicio a bordo", comentó Felipe Andrés Gutiérrez, chef ejecutivo de la aerolínea.

La propuesta fue desarrollada junto a los chefs James Berckemeyer y Aldo Yaranga, e incluyó pruebas de sabor, así como controles logísticos y de seguridad alimentaria.

Para despedir el país, el vuelo de regreso a Roma, programado para el 16 de noviembre, ofrecerá tres servicios. El almuerzo incluirá un asado de tira con salsa de chocolate, puré de plátano maduro, palmito a la brasa y tomates, y una versión del arroz con pato a la chiclayana, inspirada en el vínculo de León XIV con Chiclayo.