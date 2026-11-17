Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) — "Veo mucho cansancio ahí detrás. ¡No sé qué está pasando!", fueron algunas de las palabras del León XIV durante la conferencia de prensa en el vuelo de regreso de Lima a Roma, tras su reciente gira por América del Sur.

Los comentarios surgieron después de que el periodista Fabio Marchese Ragona, de Mediaset, describiera el viaje como "muy bonito y muy intenso, lleno de compromisos". El Papa, reconociendo la situación, aprovechó la oportunidad para hacer una broma.

La transcripción de la conferencia, publicada por el sitio Vatican News, destaca el tono humorístico de León XIV, quien comentó: "Me llevo el cariño de los peruanos, incluso de la persona que con mucha fe quiso ofrecerme un rosario, son cosas que uno lleva en el corazón… o en el ojo", haciendo referencia a un incidente en el que un objeto le impactó en el rostro mientras se desplazaba en el Papamóvil por Lima.

En otro momento, el Papa comentó sobre la situación de los periodistas: "Algunos de nosotros hemos sobrevivido, pero por poco…", lo que provocó risas en el avión. La conferencia fue una oportunidad para que León XIV compartiera sus impresiones sobre la calidez de los encuentros en Perú.

Por otro lado, la agenda del Papa no permite descanso. Para este miércoles, se tiene programada su participación en la Audiencia General, que se llevará a cabo a las 10:00 en la Plaza de San Pedro, seguida de otra actividad en la tarde.

La agenda consultada por la Agencia Noticias Argentinas incluye también, a las 17:00, la celebración de la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, en el contexto del IV centenario de la dedicación del templo.