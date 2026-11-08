Legisladores de EE.UU. se comprometen a anular aranceles impuestos por Trump

Buenos Aires, 8 noviembre (NA-Xinhua) — Un grupo de legisladores de Estados Unidos ha manifestado su intención de revertir las políticas arancelarias implementadas por la Administración del expresidente Donald Trump. Este compromiso surge tras la recuperación del control demócrata en ambas cámaras del Congreso, tras las elecciones legislativas de medio mandato celebradas el pasado martes.

El representante Richard Neal, demócrata que probablemente volverá a presidir la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, que se ocupa de asuntos fiscales y comerciales, hizo hincapié el viernes en una conferencia comercial sobre su determinación de anular los aranceles "injustificados" impuestos por Trump y sus "acuerdos a puerta cerrada" en materia de comercio.

"Estoy comprometido a revertir los aranceles injustificados de Trump e impulsar una política comercial basada en la buena gobernanza y la transparencia", declaró Neal durante su intervención en la conferencia, que fue organizada por Katherine Tai, quien fue representante comercial de Estados Unidos durante el mandato del expresidente Joe Biden.

Neal subrayó que las políticas comerciales caóticas implementadas por Trump han aumentado el costo de vida y han ampliado la brecha de desigualdad entre la clase trabajadora y los estadounidenses más adinerados.

A pesar de no ofrecer detalles sobre su agenda legislativa, mencionó que su prioridad es mantener a México y Canadá dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque consideró que la revisión sexenal de dicho acuerdo ofrece oportunidades de mejora.

En el Senado

Por su parte, en el Senado, Ron Wyden, quien asumirá la presidencia del Comité de Finanzas en enero, ha manifestado que utilizará esta posición para reafirmar la autoridad del Congreso en la política comercial, reducir costos y eliminar lo que calificó como aranceles "desastrosos y corruptos".

"Existe un apoyo abrumador para derogar los aranceles a los productos procedentes de Canadá", anunció Wyden, quien también indicó que ya está en conversaciones con sus colegas para la elaboración de leyes una vez que se convoque el nuevo Congreso.

Los demócratas de la Cámara de Representantes han expresado la misma postura, como se constató a principios de semana. En una conferencia de prensa dirigida por el líder demócrata Hakeem Jeffries, el partido prometió aprobar un proyecto de ley para suspender los aranceles. Asimismo, la representante Debbie Dingell, de Michigan, destacó que ella y el representante Gregory Meeks, de Nueva York, han estado trabajando durante meses en una normativa contra las tarifas aplicadas a Canadá.

El representante estadounidense Jamie Raskin también manifestó que poner fin a los aranceles sobre Canadá está "muy presente en nuestra agenda", argumentando que la Constitución otorga al Congreso, y no al presidente, la competencia sobre los aranceles.

Esta iniciativa ha encontrado al menos una voz favorable desde el otro bando, ya que el senador republicano por Texas, Ted Cruz, lamentó que "los aranceles han encarecido todo".