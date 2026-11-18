BRUSELAS (AP) — La Comisión Europea dio a conocer el miércoles un plan para la aprobación de un préstamo de 45.000 millones de euros (49.400 millones de dólares) destinado a respaldar tanto la economía como el esfuerzo bélico de Ucrania en 2027, en un contexto de creciente presión económica tras cinco años de conflicto.

Desde hace casi un año, los líderes de la Unión Europea habían respaldado un préstamo sin intereses por 90.000 millones de euros (99.000 millones de dólares) para cubrir las necesidades militares y económicas más apremiantes de Ucrania durante 2026 y 2027. Sin embargo, los ataques de Rusia contra la infraestructura civil y energética, así como las interrupciones en el comercio en el mar Negro, han puesto en jaque las finanzas del país.

Los líderes europeos esperaban que naciones ajenas al bloque de 27 estados también contribuyeran con préstamos significativos, pero esas expectativas no se han cumplido. Actualmente, la Comisión Europea estima que Ucrania necesitará 70.000 millones de euros (77.000 millones de dólares) en el próximo año. Para cubrir esta cifra, planea recaudar aproximadamente dos tercios en los mercados de capitales, ofreciendo préstamos de 20.000 millones de euros (22.000 millones de dólares) para la economía de Kiev y 25.000 millones de euros (27.000 millones de dólares) para sus fuerzas armadas.

"Creemos que esta es la mejor manera de otorgar a Ucrania una posición sólida en la mesa de negociaciones", expresó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la prensa.

La mandataria agregó que el apoyo presupuestario es crucial para mantener en funcionamiento servicios civiles esenciales, así como escuelas y hospitales, mientras que el respaldo militar permitirá a Ucrania defenderse de los ataques. El plan de la Comisión utilizaría los intereses generados por los activos rusos congelados debido a las sanciones de la UE para financiar los préstamos. Hasta finales de septiembre, cerca de 204.000 millones de euros (224.000 millones de dólares) estaban depositados en Euroclear, una cámara de compensación financiera en Bélgica.

Euroclear ha reportado hasta ahora aproximadamente 8.000 millones de euros (9.000 millones de dólares) en ganancias extraordinarias provenientes de estos activos, aunque Bélgica ha bloqueado el uso de sus propios activos para ayudar a Ucrania.

Se ha instado nuevamente a países fuera de la UE con calificación crediticia triple A a que contribuyan con el resto de los 70.000 millones de euros (77.000 millones de dólares). Australia, Canadá, Liechtenstein, Noruega y Suiza son considerados candidatos viables para ello.

El reembolso de los préstamos por parte de Ucrania se prevé que se realice una vez que Rusia haya compensado las enormes indemnizaciones por la devastación causada desde el inicio de su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Los líderes europeos ven la guerra de Rusia como una amenaza existencial, considerando a Ucrania como la primera línea de defensa. Sin embargo, hay naciones que se resisten a proporcionar apoyo militar. República Checa, Hungría y Eslovaquia se negaron a participar en el préstamo anterior y podrían hacer lo mismo nuevamente.

Von der Leyen destacó que los 27 estados miembros "han manifestado claramente su deseo de apoyar a Ucrania" y expresó su confianza en que todos se unirán al esfuerzo. Reconoció que algunos países solo están interesados en invertir en apoyo civil, lo cual es viable ya que el préstamo tiene dos vertientes, y aseguró que no habría dificultades para asignar sus compromisos hacia la parte civil.

El canciller alemán Friedrich Merz amenazó con bloquear el acuerdo sobre el próximo presupuesto de largo plazo de la UE si no se logra un "compromiso colectivo" con Ucrania por parte de todos los países miembros, "sin excepción".

"Apoyar a Ucrania es una cuestión de nuestra seguridad europea indivisible, y por lo tanto, el reparto de la carga de ese apoyo también debe serlo", escribió Merz en una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, António Costa, a principios de este mes.

Costa y otros líderes de la UE desean que el plan presupuestario para el periodo 2028-2034 sea aprobado antes de fin de año, y este paquete incluye fondos para Ucrania. Los líderes debatirán tanto el presupuesto como el préstamo en una cumbre de dos días en Bruselas a finales de la próxima semana.

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El periodista de The Associated Press, Geir Moulson, contribuyó a este despacho desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.