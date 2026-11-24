Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- La torre más alta del distrito financiero de Riad fue blanco de un nuevo ataque este martes, resultando en 11 personas heridas, mientras la coalición militar liderada por Arabia Saudita enfrenta a los hutíes de Yemen. Testigos relataron a la AFP que el ataque impactó en el rascacielos de 80 pisos, sede del fondo soberano saudita (PIF), que ya había sufrido daños en un ataque previo la semana pasada, según reportó el sitio RFI.

Un cuarto testigo mencionó que un vehículo con altavoz había advertido a los residentes del área de negocios que se pusieran a resguardo. Una fuente indicó que varias personas estaban en la torre realizando reparaciones tras el ataque anterior cuando ocurrió el bombardeo, añadiendo que al menos dos de los 11 heridos están en estado crítico debido a graves quemaduras.

En las últimas semanas, la zona ha estado bajo vigilancia policial, con varios coches de policía bloqueando el acceso, dado que muchos trabajadores están realizando teletrabajo. Un camarero de un restaurante evacuado temporalmente durante el ataque comentó: "Han cerrado las calles y han prohibido a la gente circular o entrar. Ahora todo ha vuelto a la calma".

El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, confirmó el ataque, describiéndolo como "un cobarde ataque terrorista contra una de las torres del centro financiero. Las autoridades competentes están inspeccionando el lugar". Hasta el momento, los hutíes no han reivindicado este último ataque, aunque sí se atribuyeron el anterior.

Un edificio simbólico

Con sus 385 metros de altura, la torre del PIF se erige sobre el distrito financiero Rey Abdalá de Riad, un símbolo de las aspiraciones económicas de Arabia Saudita. Este distrito, que cuenta con imponentes rascacielos, boutiques de lujo y áreas verdes, también alberga la sede de la bolsa saudita y oficinas de multinacionales como Goldman Sachs.

Un ataque previo el jueves pasado rompió los cristales de varias ventanas de la torre del fondo soberano y causó daños a edificios vecinos, según la defensa civil. Arabia Saudita ha sido objetivo de los hutíes proiraníes desde que se reanudaron las hostilidades en Yemen, donde el reino apoya al gobierno yemení reconocido internacionalmente en su lucha contra el grupo proiraní.