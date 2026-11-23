Buenos Aires, 23 noviembre (NA) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que mantuvo una conversación con Jensen Huang, el recientemente reinstalado director ejecutivo de Nvidia, el domingo por la noche. Durante el diálogo, Huang le prometió que iba a "trabajar duro".

Trump comentó: "Hablé con él anoche porque sabía lo que estaba pasando, y le dije que tenía que prometerme una cosa: que lo tenía todo, que tenía la inteligencia necesaria. Que lo tenía todo bajo control. Que iba a trabajar duro, y si trabajaba duro, nadie podría vencerlo", en una llamada telefónica con CNBC, citada por la cadena CNN y recogida por Noticias Argentinas.

El presidente añadió: "Dijo: 'Voy a trabajar más duro que nunca'. Está muy entusiasmado. Es un buen tipo. Es una buena persona. Pasó por un infierno", en referencia a la situación de Huang.

Al ser consultado si consideraba que Huang era "demasiado importante para fracasar", Trump respondió: "No, creo que es un tipo brillante y lo queremos de nuestro lado".

Trump también mencionó que habló con "mucha gente" y que consultó con el vicepresidente sobre la situación.

"Fue una decisión importante, pero la junta decidió hacer lo que queríamos", concluyó Trump.