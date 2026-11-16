La ONU debate sobre la regulación de armas autónomas letales en medio de tensiones globales

GINEBRA (AP) — Esta semana, los robots asesinos y los drones se encuentran en el centro de un intenso debate en la ONU, donde enviados gubernamentales discuten la posibilidad de establecer normas sobre el uso de estas máquinas mortales. En este contexto, la comunidad internacional se enfrenta a una encrucijada: ¿deben los seres humanos mantener el control sobre el uso de sistemas de armas autónomas letales?

El debate ha cobrado relevancia, especialmente tras afirmaciones de activistas que indican que drones armados ya han sido utilizados en conflictos, como en Ucrania y Oriente Medio, para atacar objetivos de manera autónoma. Sin embargo, no se ha producido un despliegue generalizado de estos sistemas, lo que ha llevado a muchas discusiones, pero sin resultados concretos en términos de restricciones internacionales.

Las potencias militares, como Estados Unidos y Rusia, muestran reticencias a limitar su capacidad de desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías en el ámbito bélico, justo en un momento en que la inteligencia artificial comienza a transformar los escenarios de combate. Este contexto se intensifica en la sede de la ONU en Ginebra, donde se lleva a cabo la séptima conferencia de revisión sobre la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, la cual determinará si se inician negociaciones para regular los robots asesinos.

Los partidarios de un acuerdo son conscientes de las potencias que se oponen, pero citan el precedente de la regulación de láseres cegadores como un ejemplo de que es posible alcanzar un consenso. La urgencia se ha incrementado tras el llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, para que este año comiencen las conversaciones sobre regulaciones, aunque muchos países poderosos se muestran reacios a comprometerse.

Siete naciones, entre ellas Austria, Bélgica, Brasil, Irlanda, México, Nueva Zelanda y Panamá, presentaron una propuesta para iniciar negociaciones de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre armas autónomas. En un comunicado, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, enfatizó que "los estados deben actuar para garantizar que el futuro de la guerra no se entregue a las máquinas".

El grupo activista Stop Killer Robots sostiene que 130 países apoyan la creación de nuevas normas internacionales para regular estos sistemas de armas. Activistas han comenzado a difundir mensajes en ciudades como Berlín, Londres y París, resaltando la importancia del control sobre los robots asesinos.

En su primera encíclica, el papa también ha manifestado su preocupación por la "cultura del poder" que promueve la carrera de la inteligencia artificial, advirtiendo sobre la inaceptabilidad de delegar decisiones de vida o muerte a sistemas de inteligencia artificial. El alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, instó a que las naciones acuerden urgentemente normas vinculantes sobre armas autónomas, afirmando que es crucial definir el papel humano en el uso de la fuerza.

El proceso de toma de decisiones en la convención requiere consenso, lo que significa que cualquier país puede bloquear un acuerdo, lo que complica las negociaciones. Grupos humanitarios y activistas han señalado que Rusia podría estar adoptando tácticas para ralentizar el avance hacia negociaciones formales. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, destacó que Moscú prioriza un resultado exitoso de la conferencia y que considera prematuro discutir medidas restrictivas sobre sistemas de armas autónomas.