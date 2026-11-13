La Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber destruido un radar estadounidense en Baréin

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el viernes que ha destruido un radar de alerta temprana perteneciente a Estados Unidos en Baréin, marcando la primera vez en meses que se realiza una afirmación de este tipo. Además, se reportó que un petrolero chocó contra una mina en el estrecho de Ormuz, lo que causó una explosión. Ninguna de estas afirmaciones ha podido ser verificada de manera independiente.

Según la agencia noticiosa oficial iraní, IRNA, el comunicado de la Guardia Revolucionaria indica que el ataque al radar de Estados Unidos fue una respuesta a una acción estadounidense contra un poste de telecomunicaciones en el puerto de Sirik, ubicado en el sur de Irán. Es importante destacar que Baréin ha sido un fuerte crítico de la República Islámica y es la sede de la 5.ª Flota de la Marina de Estados Unidos.

El comunicado también sugiere que el ataque al radar representa una seria advertencia para Washington con el fin de que detenga sus acciones en la región. Este es el primer reporte de una operación iraní contra una instalación en Baréin desde septiembre. Durante la guerra aérea que comenzó en febrero, Irán ha atacado bases estadounidenses en naciones árabes cercanas, incluyendo Baréin, como represalia por sus ataques. Desde entonces, Teherán ha estado atacando regularmente a petroleros en el estrecho de Ormuz, un pasaje crucial para el transporte de petróleo.

Hasta el momento, ni el Comando Central de Estados Unidos ni el Ministerio de Información de Baréin han respondido a las solicitudes de comentarios sobre estas afirmaciones. Por otro lado, la Guardia Revolucionaria también informó que un buque de gas licuado de petróleo colisionó con una mina en el estrecho de Ormuz, provocando una explosión mientras intentaba navegar por la zona. Según las autoridades, el petrolero ignoró varias advertencias durante su tránsito por la parte oriental del estrecho.

Esta afirmación también carece de verificación independiente, y la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), que depende del ejército británico y monitorea la situación en el mar, no reportó el incidente. Teherán continúa advirtiendo a los barcos que no crucen este estratégico corredor marítimo sin su autorización.

En otro contexto, más de 38 años después del final de la guerra entre Irán e Iraq, los restos de cientos de soldados no identificados fueron trasladados el viernes en uno de los funerales más grandes de los últimos años. En Teherán, miles de personas participaron en una procesión por los restos de 110 soldados, mientras que en otras ciudades se realizaron funerales para otros 240. Los camiones que transportaban ataúdes cubiertos con banderas pasaron cerca de la Universidad de Teherán, donde los dolientes, vestidos de luto, se reunieron, muchos de ellos en llanto. El presidente Masoud Pezeshkian y otros altos funcionarios, incluyendo al jefe interino de la Guardia Revolucionaria, el general Mostafa Izadi, estuvieron presentes en el acto.

Izadi afirmó ante los reporteros: "Contra los enemigos, seguimos el mismo camino que nuestros mártires durante la guerra entre Irán e Iraq."