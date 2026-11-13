La FAA detiene todos los vuelos de salida en EE.UU. por motivos de seguridad

FOTO: La FAA suspendió todos los vuelos de salida en Estados Unidos.

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció el viernes la suspensión de todos los vuelos de salida a nivel nacional debido a "circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad".

La alerta emitida no ofreció más detalles, limitándose a indicar que "todo el tráfico que sale debe permanecer detenido en tierra hasta nuevo aviso", según reportes de la cadena NBC y Noticias Argentinas.

La FAA aclaró que "los vuelos internacionales de llegada se gestionarán caso por caso".

Las interrupciones en el tráfico aéreo nacional son sumamente inusuales, según se menciona en el informe.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó en redes sociales que "los técnicos de la FAA están investigando el problema" y prometió brindar actualizaciones a medida que estén disponibles.

Esta situación recuerda la paralización sin precedentes de vuelos que tuvo lugar tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se detuvo el tráfico aéreo civil en todo el país y se ordenó a los aviones en vuelo aterrizar en los aeropuertos más cercanos.