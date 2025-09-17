FOTO: La España de Alcaraz y la Italia de Sinner podrían enfrentarse en la final de la Copa Davis

BOLONIA, Italia (AP) — El español Carlos Alcaraz, flamante campeón del Abierto de Estados Unidos, podría enfrentarse al italiano Jannik Sinner en otra final luego que sus países quedaron ubicados en polos opuestos tras el sorteo para las Finales de la Copa Davis.

España jugará contra la República Checa en los cuartos de final previo a un posible cruce contra Alemania o Argentina en las semifinales. El campeón defensor Italia fue emparejado el miércoles contra Austria. Francia se las verá contra Bélgica por el otro puesto en las semifinales.

Alcaraz venció 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 a Sinner a principios de este mes para obtener su segundo campeonato del US Open, su sexto trofeo de Grand Slam en total y recuperar el número uno del ranking.

La Final de la Copa Davis se disputará en Bolonia, Italia, del 18 al 23 de noviembre.