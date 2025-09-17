En vivo

Mundo

La España de Alcaraz y la Italia de Sinner podrían enfrentarse en la final de la Copa Davis

La España de Alcaraz y la Italia de Sinner podrían enfrentarse en la final de la Copa Davis tras los sorteos que los ubicaron en lados opuestos del cuadro. La competencia se disputará del 18 al 23 de noviembre.

17/09/2025 | 11:16Redacción Cadena 3

FOTO: La España de Alcaraz y la Italia de Sinner podrían enfrentarse en la final de la Copa Davis

BOLONIA, Italia (AP) — El español Carlos Alcaraz, flamante campeón del Abierto de Estados Unidos, podría enfrentarse al italiano Jannik Sinner en otra final luego que sus países quedaron ubicados en polos opuestos tras el sorteo para las Finales de la Copa Davis.

España jugará contra la República Checa en los cuartos de final previo a un posible cruce contra Alemania o Argentina en las semifinales. El campeón defensor Italia fue emparejado el miércoles contra Austria. Francia se las verá contra Bélgica por el otro puesto en las semifinales.

Alcaraz venció 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 a Sinner a principios de este mes para obtener su segundo campeonato del US Open, su sexto trofeo de Grand Slam en total y recuperar el número uno del ranking.

La Final de la Copa Davis se disputará en Bolonia, Italia, del 18 al 23 de noviembre.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió recientemente? España e Italia podrían enfrentarse en la final de la Copa Davis.

¿Quiénes se enfrentarían? Carlos Alcaraz y Jannik Sinner podrían ser los protagonistas del duelo.

¿Cuándo se realizará el torneo? La Copa Davis tendrá lugar del 18 al 23 de noviembre.

¿Dónde se disputará la final? La final se jugará en Bolonia, Italia.

¿Qué resultados previos existen? Alcaraz venció a Sinner recientemente en el US Open.

[Fuente: AP]

