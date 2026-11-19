FOTO: La coreografía diplomática fue delicada cuando Xi recibió a Putin y Trump

SHENZHEN, China (AP) — Como casi todos los demás mandatarios, el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin recibieron guardias de honor militares, multitudes que saludaban con la mano y bienvenidas con alfombra roja. Pero hombres distintos los esperaban en el aeropuerto cuando descendieron de sus aviones.

Cuando Trump llegó a Shenzhen, en el sur de China, para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el presidente chino Xi Jinping estaba allí para saludarlo personalmente. Pero antes, las tareas de bienvenida para Putin recayeron en Cai Qi, jefe de gabinete de Xi y un alto miembro de la dirigencia del Partido Comunista.

¿Significa esto que Trump le importaba más a Xi que el líder del Kremlin, a quien llama su "viejo amigo"? No necesariamente.

La cumbre anual de APEC y una histórica reunión trilateral de los líderes de China, Rusia y Estados Unidos exhibieron algunos de los cálculos políticos y diplomáticos de Xi en sus interacciones en el escenario global. Pero los analistas advierten que, aunque la imagen importa, no siempre señala cambios sustantivos de política.

"No deberíamos leer demasiado en esto ni concluir que Beijing está girando hacia Washington a expensas de Moscú", subrayó Dominic Chiu, analista sénior de Eurasia Group. "La diferencia refleja el cálculo diplomático de Beijing".

Cuando Trump llegó a Shenzhen, el presidente chino avanzó por una alfombra roja hasta las escaleras que conducían al Air Force One. Multitudes entusiastas agitaban banderas chinas y estadounidenses y sacudían pompones al unísono.

Xi y Trump se dieron la mano e incluso se abrazaron brevemente. Una niña le entregó a Trump un ramo de flores y los mandatarios permanecieron firmes, uno al lado del otro, cuando una banda militar interpretaba los himnos nacionales.

Cuando llegó Putin, hubo una guardia de honor, una alfombra roja corta, el jefe de gabinete de Xi y una multitud que agitaba banderas rusas y chinas.

Pero Xi no estaba allí.

Trump recibió una bienvenida personal, pero Putin es un socio conocido.

La bienvenida personal de Xi podría interpretarse como un esfuerzo de Beijing por mantener vínculos estables con Washington, un reconocimiento de que Trump aprecia el respeto y una imagen favorable, y un gesto que corresponde al saludo en persona que el presidente estadounidense le dio en septiembre en Estados Unidos, en la Base Conjunta Andrews, señaló Chiu.

Añadió que la asociación de China con Rusia está más consolidada, y observó que Xi y Putin se conocen bien y han tenido reuniones más frecuentes que las que cualquiera de ellos ha tenido con Trump.

"Si acaso, es probable que Xi y Putin compartan un entendimiento tácito de que cada uno necesita gestionar con cuidado su propia relación con Trump, aunque eso signifique aceptar un trato relativamente menos ceremonial por parte del otro", comentó Chiu.

Los mandatarios llegaron uno por uno a la foto de familia, antes del banquete de bienvenida del miércoles por la noche. Avanzaron por un atrio cavernoso para saludar a Xi.

La expresión de Xi, una afable media sonrisa, casi no cambió cuando estrechaba sus manos metódicamente.

Trump, en cambio, se tomó su tiempo con el saludo y luego se giró, deteniéndose un largo momento para posar para las cámaras con Xi.

La interacción con Putin fue mucho más rápida: una breve sonrisa de Xi, un giro hacia las cámaras y se acabó.

Justo antes de la foto de grupo, Putin intentó entablar conversación con Trump, pero lo interrumpieron. Tanto Trump como Xi parecieron señalar un lugar donde Putin debía colocarse, con la esposa de Xi separando a los otros dos líderes.

"Tenías a un Xi Jinping radiante en el medio. Tenías a un Donald Trump más alto a un lado y a un Vladímir Putin mucho más bajo al otro", dijo Edgard Kagan, del Center for Strategic and International Studies. "Para los rusos, probablemente sea una imagen ligeramente incómoda porque subraya la diferencia muy significativa entre Rusia, por un lado, y Estados Unidos y China, por el otro".

El lenguaje de la amistad también estuvo presente en la diplomacia de la cumbre.

"Eres mi amigo, y tenemos una relación muy especial", le dijo Trump a Xi. El estadounidense también llamó a Putin "mi amigo" cuando se saludaron el jueves.

Entre Xi y Putin, las expresiones de amistad fueron mutuas. Xi dio la bienvenida al presidente ruso como su "viejo amigo" en su reunión del miércoles, y Putin se dirigió a Xi como "querido amigo" y afirmó que los rusos estaban felices de estar "entre amigos".

En la reunión del jueves entre los tres presidentes, Xi pareció dar a Trump y a Putin la misma atención. En una sala de una villa utilizada para recepciones gubernamentales, se sentaron en una mesa redonda, con Trump a la izquierda de Xi y Putin a su derecha.

"Me complace celebrar aquí en Shenzhen una reunión trilateral con el presidente Putin y el presidente Trump", afirmó Xi.

China indicó que los mandatarios acordaron respaldar reformas en Naciones Unidas, donde los tres países son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. También acordaron aumentar los suministros de combustible y promover el diálogo para reducir los riesgos nucleares.

"Cada uno de ellos quiere proyectar esta imagen de que se está haciendo historia", dijo Hoo Tiang Boon, profesor de política exterior china en la Universidad Tecnológica de Nanyang. "Es significativo en lo simbólico; no hay un resultado realmente sustantivo".

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Klug reportó desde Tokio y Leung desde Hong Kong. Los periodistas de The Associated Press Didi Tang, en Washington, y Huizhong Wu, en Bangkok, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.