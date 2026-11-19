FOTO: APEC sirve de telón de fondo a la política de grandes potencias y eclipsa el libre comercio y la IA

SHENZHEN, China — En un contexto marcado por la competencia entre grandes potencias, el presidente de China, Xi Jinping, instó a los líderes mundiales a trabajar juntos para preservar el comercio y fomentar el desarrollo tecnológico durante la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se lleva a cabo en esta ciudad, reconocida por sus imponentes rascacielos.

El evento ha puesto de relieve el papel de China en la inteligencia artificial y otros avances tecnológicos contemporáneos. Sin embargo, la cumbre se ve ensombrecida por la política internacional, especialmente con la inminente reunión entre Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, que se llevará a cabo más tarde en el día, marcando un hito sin precedentes en la historia del foro.

Durante la reunión anual de APEC, se han seguido las tradiciones de recepciones formales y cenas de gala, además de numerosas reuniones bilaterales. Este año, los líderes posaron para una fotografía oficial con trajes de negocios y bufandas rojas o azules, simbolizando la unidad del bloque.

La cumbre, celebrada en el centro tecnológico de Shenzhen, ha captado más atención de la habitual, en medio de un clima de lentitud en el avance hacia la creación de una zona de libre comercio en la cuenca del Pacífico. A pesar de las dificultades, se mantiene el diálogo entre los miembros del grupo ante las guerras comerciales y las crisis económicas.

Se anticipa que la reunión entre Xi, Trump y Putin abordará un amplio espectro de temas, incluyendo la cuestión de las armas nucleares y los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.

En la inauguración del foro, Xi Jinping hizo un llamado a los líderes de las 21 economías del bloque a unirse en torno a intereses comunes en comercio abierto y desarrollo tecnológico. "Los miembros de APEC son como pasajeros que viajan en el mismo barco", afirmó, instando a la colaboración para enfrentar los desafíos del Pacífico.

Por su parte, Putin expresó su apoyo a la idea de que APEC debe establecer un tono de unidad y desarrollar una agenda constructiva de cooperación. En sus declaraciones, Trump destacó los logros de la economía estadounidense y anticipó la firma de nuevos acuerdos comerciales.

A pesar de las promesas de cooperación, persisten tensiones, especialmente con las restricciones de Estados Unidos al acceso de China a tecnologías avanzadas, un asunto que se ha convertido en una fuente de fricción. Xi y otros líderes asiáticos han subrayado la necesidad de compartir la tecnología de inteligencia artificial de manera justa y regularla para asegurar la estabilidad financiera y un crecimiento equitativo.

El impacto de la inteligencia artificial en el crecimiento global también fue destacado por Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, quien afirmó que la IA está ayudando a mitigar los efectos de la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio. Según sus declaraciones, las economías de la región APEC están creciendo a un ritmo del 3,4% anual, superando ligeramente el crecimiento global.

Georgieva advirtió que la IA es un factor crítico para la competitividad y el crecimiento a medio plazo, enfatizando que "esta es la transformación más rápida en la historia humana" y que "si te duermes, pierdes".