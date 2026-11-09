La COP31 en Turquía aborda el cambio climático tras un año de desastres ambientales

FOTO: La cumbre climática de la ONU comienza en Turquía tras un año desastroso de clima extremo

ANTALYA, Turquía — Líderes de todo el mundo, delegados y activistas climáticos comenzaron el lunes las conversaciones en Turquía para abordar el cambio climático. Este evento ocurre en un contexto marcado por un año de temperaturas extremas y olas de calor mortales en Europa, así como por desastres naturales como las devastadoras inundaciones en Nepal.

La cumbre climática de la ONU, conocida como la COP31, se desarrolla en un momento crítico, especialmente tras la guerra en Irán, que ha cerrado el estrecho de Ormuz y provocado un aumento en los precios del petróleo y productos derivados, como fertilizantes. Esta situación ha llevado a los gobiernos a reconsiderar sus políticas energéticas y a aumentar la inversión en energías renovables, especialmente en fuentes como la eólica y la solar.

El jefe climático de la ONU, Simon Stiell, enfatizó en la sesión inaugural que "la COP31 debe impulsar al máximo las soluciones". Se estima que cerca de 68.500 personas participarán en el evento, mientras que alrededor de 25.000 ayudarán a asegurar su buen desarrollo.

Stiell destacó la importancia de acordar soluciones prácticas, como la reducción de las emisiones de metano, las cuales pueden actuar como "bolsas de hielo planetarias" que contribuyan a mitigar el calentamiento global. A pesar de que el metano tiene una vida más corta en la atmósfera, su capacidad de calentar el planeta es significativamente mayor que la de otros gases de efecto invernadero. También subrayó que el uso de electricidad generada por energías renovables, en lugar de combustibles fósiles, es clave para reducir el calentamiento global.

Los delegados en Antalya enfrentarán la presión de establecer nuevos compromisos de acción climática, mientras trabajan en la implementación de promesas previas. Los científicos advierten que el calentamiento global podría superar los 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) sobre los niveles preindustriales, un objetivo fijado en el Acuerdo de París de 2015.

El ministro de Medio Ambiente de Turquía, Murat Kurum, presidente de la COP31, reconoció que "esta es la primera COP en la que queda claro, más allá de toda duda razonable, que el mundo rebasará el objetivo de 1,5 grados". Kurum propuso que, en lugar de fijar nuevas metas, la cumbre se enfoque en convertir en acción los compromisos climáticos previos, anunciando una "Agenda de Acción" centrada en la reducción de emisiones de metano y la construcción de ciudades resilientes al clima.

Además, se busca aumentar el uso de electricidad proveniente de energías renovables del 21% al 35% para 2035, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La cumbre también abordará cómo ayudar a los países más pobres a financiar la adaptación al cambio climático y a los fenómenos meteorológicos extremos. Sin embargo, los negociadores de casi 200 países ya enfrentan desacuerdos sobre la financiación para la adaptación climática y la recuperación tras desastres climáticos.

Meena Raman, de la organización de defensa climática Third World Network, expresó que "los países que menos hicieron para causar esta crisis no deberían tener que endeudarse para atravesarla". En este contexto, los países en desarrollo buscan más discusiones sobre la financiación de los compromisos acordados en las conversaciones climáticas de París.

Las dos últimas cumbres, la COP30 en Brasil y la COP29 en Azerbaiyán, fueron criticadas por sus escasos acuerdos sobre la reducción de emisiones. En la COP28 en Dubái, se acordó avanzar hacia la eliminación de combustibles fósiles.

Es importante destacar que Estados Unidos, el segundo mayor contaminador del mundo, no está presente en esta cumbre, tras su retirada de las negociaciones climáticas durante la presidencia de Donald Trump.

Simon Stiell concluyó afirmando que "ninguna COP por sí sola es una bala de plata que pueda detener el cambio climático de la noche a la mañana, pero cada COP reciente ha logrado avances esenciales. La COP31 en Antalya también lo hará".