Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- La Comisión Europea ha anunciado su intención de proponer a los Veintisiete un nuevo préstamo de 45.000 millones de euros (aproximadamente 49.000 millones de dólares) para Ucrania, con el objetivo de cubrir su déficit presupuestario en 2027, según lo declarado por su presidenta, Ursula von der Leyen.

"Creemos que esta es la mejor manera de dar a Ucrania una posición de fuerza en la mesa de negociación", afirmó Von der Leyen ante los medios, según reporta el sitio RFI y recoge Noticias Argentinas.

El reembolso de este préstamo por parte de Kiev se llevará a cabo "una vez que Rusia haya pagado por las destrucciones que ha causado en Ucrania", añadió.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, expresó su esperanza por una "rápida adopción" de la propuesta, y en un mensaje publicado en X, subrayó que su gobierno cuenta "con el apoyo de todos los Estados miembros de la UE".

Este nuevo préstamo está destinado a cubrir un déficit que Ucrania estima en alrededor de 70.000 millones de euros (cerca de 77.000 millones de dólares). Se espera que otros países aliados contribuyan con los 25.000 millones que aún faltan.

Este financiamiento se sumará a los 45.000 millones de euros (aproximadamente 49.000 millones de dólares) ya previstos para 2027, dentro de un crédito total de 90.000 millones de euros (casi 99.000 millones de dólares) que los países de la UE concedieron a finales de 2025.

De esta cantidad, se destinarán 20.000 millones de euros a las necesidades presupuestarias del Estado ucraniano y 25.000 millones a financiar su esfuerzo bélico, casi cinco años después de la invasión rusa de febrero de 2022.

Con precaución, la Comisión Europea ha decidido no proponer el uso de los activos congelados del banco central ruso, que están inmovilizados en la UE, debido a la oposición de varios países, incluyendo a Bélgica.

La mayoría de estos activos, que equivalen a unos 230.000 millones de dólares, se encuentran en Bruselas, bajo la custodia de la empresa de servicios financieros Euroclear.

La Comisión busca que este préstamo sea aprobado de manera unánime, a diferencia del anterior crédito de 90.000 millones de euros, que solo recibió el apoyo de 24 Estados miembros.