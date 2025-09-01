La CE denunció “interferencias” en el vuelo que trasladaba a von der Leyen y sospecha de Rusia

El avión en el que viajaba la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, sufrió “interferencias”, denunció este lunes esa institución, según informaron medios internacionales.

Von der Leyen volaba desde Polonia hacia Bulgaria y las sospechas se orientan hacia Rusia, según el sitio dw.

“Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes”, indicó este lunes la portavoz comunitaria Arianna Podestà sobre la interferencia experimentada por el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

Podestà explicó que las autoridades búlgaras informaron a la Comisión que sospechan que “esta flagrante interferencia fue llevada a cabo por Rusia”.

“Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia”, comentó.

Añadió que “esto reforzará aún más el compromiso inquebrantable de aumentar” las capacidades defensivas y el apoyo a Ucrania”.

Además, la portavoz indicó que este incidente “subraya la urgencia del actual viaje de la presidenta a los Estados miembros de primera línea, donde ha podido ver de primera mano las amenazas diarias de Rusia y sus aliados”.

Von der Leyen realiza una gira en los últimos días por los Estados miembros de la Unión Europea limítrofes con Rusia, y antes de trasladarse a Bulgaria el domingo, había visitado Polonia.

Podestà dejó claro que “la Unión Europea seguirá invirtiendo en defensa y en la preparación de Europa”.

Preguntada por si se había tratado de un ataque concreto contra Von der Leyen durante la rueda de prensa diaria de la Comisión, la portavoz afirmó que “lo mejor es plantear la pregunta a los rusos, si es que realmente han sido ellos quienes lo han llevado a cabo, como sospechan las autoridades búlgaras, y a las autoridades búlgaras que están investigando el asunto”.