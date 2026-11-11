En vivo

Camino del Papa en Argentina

Especial Noche y Día

Argentina

En vivo

Camino del Papa en Argentina

Especial Noche y Día

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

La Casa Blanca rechaza la propuesta de juicio político contra el secretario Hegseth

La Casa Blanca instó a los legisladores a frenarla mediante su remisión a una comisión para continuar la investigación.

11/11/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Peter Hegseth

FOTO: Peter Hegseth

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- La Casa Blanca expresó oficialmente su desacuerdo con la iniciativa de juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y pidió a los legisladores que la detengan enviándola a una comisión para proseguir con la investigación.

"Este uso del juicio político como arma para ajustar cuentas políticas socava la voluntad del pueblo estadounidense al permitir que un legislador díscolo vete decisiones de seguridad nacional tomadas por el comandante en jefe", afirmó la Casa Blanca en una declaración sobre la postura del Gobierno emitida antes de la votación, según reportó la cadena CNN.

Líderes republicanos del Congreso y funcionarios de la Casa Blanca trabajaron durante toda la jornada para reunir apoyos contra la resolución de juicio político impulsada por el representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, ante el temor de que se aprobara debido a la ausencia de legisladores de ese mismo partido.

Tanto Hegseth como el presidente estadounidense, Donald Trump, habían rechazado públicamente la iniciativa en los últimos días.

En su declaración, la Casa Blanca argumentó que Hegseth no había hecho más que cumplir órdenes y llevar a cabo operaciones militares, y que ninguna de esas acciones constituía una causa de juicio político.

La resolución de juicio político "socava directamente nuestras decisiones de seguridad nacional tomadas por el comandante en jefe y la voluntad del pueblo estadounidense", reafirmó la Casa Blanca.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió recientemente?
La Casa Blanca se opone a la iniciativa de juicio político contra el secretario de Defensa.

¿Quiénes están involucrados?
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente Donald Trump.

¿Cuál fue la postura de la Casa Blanca?
La Casa Blanca instó a los legisladores a frenar la propuesta y continuar la investigación.

¿Qué argumento presentó la Casa Blanca?
El uso del juicio político como arma política socava la voluntad del pueblo estadounidense.

¿Qué legislador propuso el juicio político?
El representante republicano Thomas Massie, de Kentucky.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf