La Casa Blanca rechaza la propuesta de juicio político contra el secretario Hegseth

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- La Casa Blanca expresó oficialmente su desacuerdo con la iniciativa de juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y pidió a los legisladores que la detengan enviándola a una comisión para proseguir con la investigación.

"Este uso del juicio político como arma para ajustar cuentas políticas socava la voluntad del pueblo estadounidense al permitir que un legislador díscolo vete decisiones de seguridad nacional tomadas por el comandante en jefe", afirmó la Casa Blanca en una declaración sobre la postura del Gobierno emitida antes de la votación, según reportó la cadena CNN.

Líderes republicanos del Congreso y funcionarios de la Casa Blanca trabajaron durante toda la jornada para reunir apoyos contra la resolución de juicio político impulsada por el representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, ante el temor de que se aprobara debido a la ausencia de legisladores de ese mismo partido.

Tanto Hegseth como el presidente estadounidense, Donald Trump, habían rechazado públicamente la iniciativa en los últimos días.

En su declaración, la Casa Blanca argumentó que Hegseth no había hecho más que cumplir órdenes y llevar a cabo operaciones militares, y que ninguna de esas acciones constituía una causa de juicio político.

La resolución de juicio político "socava directamente nuestras decisiones de seguridad nacional tomadas por el comandante en jefe y la voluntad del pueblo estadounidense", reafirmó la Casa Blanca.