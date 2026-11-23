Buenos Aires, 23 noviembre (NA) — El Gobierno de México confirmó este lunes que 16 presuntos delincuentes y cuatro militares murieron durante la operación que culminó en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el Chapo Isidro, en Guasave, Sinaloa, al noroeste del país. Las autoridades reconocieron que el grupo criminal que lideraba no está desarticulado, ya que aún cuenta con colaboradores significativos.

Meza, jefe del Cartel de Guasave y uno de los líderes de la banda de los Beltrán Leyva, fue arrestado la noche del viernes en un operativo que recibió apoyo de la inteligencia de Estados Unidos, donde figuraba en la lista de los más buscados del FBI.

La captura generó una violenta reacción por parte de los seguidores de Meza, quienes realizaron bloqueos en las vías utilizando vehículos incendiados y provocaron incendios en varios comercios.

En una conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informaron que, tras un primer reporte que señalaba siete fallecidos, se localizaron otros nueve cuerpos de presuntos integrantes del grupo, elevando la cifra total a 16. Durante el operativo, también se incautaron ametralladoras de calibre 50 y 56, lanzagranadas y 17 vehículos, según reportes de DW y Noticias Argentinas.

Además, se confirmó que cuatro militares perdieron la vida y otros diez resultaron heridos de diversa gravedad. Trevilla aseguró que no hubo daños a personas ajenas a los hechos.

La presidenta Sheinbaum recordó a los fallecidos como "cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al país", expresando sus condolencias a las familias afectadas.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, enfatizó que aún existen colaboradores relevantes del grupo criminal y que no se puede afirmar que esté desarticulado.

En la operación también fueron detenidos los primos de Meza, Germán y Pánfilo, así como su cuñado José Luis, quienes ocupaban roles clave en la organización como segundo al mando, operador logístico y operador financiero.

El Chapo Isidro fue trasladado a una prisión en Ciudad de México, donde enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada y por delitos contra la salud. También tiene una orden de extradición a EE. UU. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense, y figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.