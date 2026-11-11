La Cámara de Representantes de EE. UU. detiene el juicio político contra Hegseth por 211 votos

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) – La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha bloqueado un intento de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tras aprobar una moción que lo envía a una comisión por 211 votos a favor y 204 en contra. Esta iniciativa buscaba su destitución debido a diversas operaciones militares, incluyendo la guerra en Irán y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

La votación, realizada el martes, fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas a través de registros oficiales del Congreso estadounidense y cadenas internacionales. La decisión de la mayoría republicana permitió frenar el tratamiento de los cargos en el pleno de la Cámara.

El legislador republicano Thomas Massie, representante de Kentucky y crítico del presidente Donald Trump, impulsó esta resolución, siendo el único miembro de su partido que votó en contra del envío del proyecto a la comisión.

En total, 210 republicanos y un legislador independiente respaldaron la moción, mientras que 203 demócratas y Massie se opusieron. Además, 18 representantes no participaron de la votación.

La propuesta incluía ocho cargos contra Hegseth, relacionados con su responsabilidad en las operaciones militares estadounidenses, como la captura de Maduro y los ataques a embarcaciones en el Caribe, los cuales Massie cuestionó por haberse llevado a cabo sin autorización del Congreso.

El proyecto fue remitido al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que está controlado por los republicanos, lo que reduce significativamente las posibilidades de que el proceso avance durante la actual legislatura.

Después de conocerse el resultado, Trump celebró la decisión y afirmó que "el intento de los demócratas de destituir al secretario de Guerra Pete Hegseth ha fracasado estrepitosamente", a pesar de que la resolución fue presentada por un legislador de su propio partido.

La Casa Blanca había manifestado previamente su rechazo al juicio político, solicitando a los congresistas que enviaran la iniciativa a una comisión, argumentando que las operaciones cuestionadas eran decisiones de seguridad nacional tomadas por el presidente.

No obstante, el eventual avance de un proceso de destitución requeriría la aprobación de la Cámara de Representantes y una mayoría de dos tercios en el Senado, un escenario que, por el momento, parece complicado de concretar.