La caída de Nvidia impacta en Wall Street y genera preocupación en el mercado estadounidense

NUEVA YORK (AP) — La reciente caída en el valor de las acciones de Nvidia está provocando un descenso general en el mercado estadounidense, poniendo en riesgo el crecimiento explosivo de la inteligencia artificial que ha llevado a Wall Street a registrar múltiples máximos históricos en los últimos años.

El índice S&P 500 experimentó una baja del 0,7% el jueves, mientras que el compuesto Nasdaq se vio afectado con un retroceso del 1,5%. En contraste, el promedio industrial Dow Jones logró sumar 127 puntos, aunque esto no fue suficiente para contrarrestar la tendencia negativa del mercado.

La caída del 14% en las acciones de Nvidia se produjo tras la renuncia de su CEO, Jensen Huang, en medio de denuncias sobre una relación extramarital que, según se afirma, podría haber comprometido la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta situación ha generado incertidumbre en el sector tecnológico, especialmente en empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

A pesar de la caída de Nvidia, algunas empresas competidoras en el ámbito de los chips lograron aumentar su valor en el mercado, lo que refleja una respuesta mixta entre los inversores. Por otro lado, los precios del petróleo también mostraron volatilidad tras declaraciones del expresidente Donald Trump, quien indicó que ya no busca un acuerdo con Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.