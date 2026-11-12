La caída de Nvidia impacta en Wall Street y genera preocupación en el mercado estadounidense
La baja del 14% en las acciones de Nvidia, tras la renuncia de su CEO, amenaza el crecimiento de la inteligencia artificial y arrastra a los índices bursátiles en EE. UU.
FOTO: Caída de acciones de Nvidia arrastra a Wall Street
NUEVA YORK (AP) — La reciente caída en el valor de las acciones de Nvidia está provocando un descenso general en el mercado estadounidense, poniendo en riesgo el crecimiento explosivo de la inteligencia artificial que ha llevado a Wall Street a registrar múltiples máximos históricos en los últimos años.
El índice S&P 500 experimentó una baja del 0,7% el jueves, mientras que el compuesto Nasdaq se vio afectado con un retroceso del 1,5%. En contraste, el promedio industrial Dow Jones logró sumar 127 puntos, aunque esto no fue suficiente para contrarrestar la tendencia negativa del mercado.
La caída del 14% en las acciones de Nvidia se produjo tras la renuncia de su CEO, Jensen Huang, en medio de denuncias sobre una relación extramarital que, según se afirma, podría haber comprometido la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta situación ha generado incertidumbre en el sector tecnológico, especialmente en empresas vinculadas a la inteligencia artificial.
A pesar de la caída de Nvidia, algunas empresas competidoras en el ámbito de los chips lograron aumentar su valor en el mercado, lo que refleja una respuesta mixta entre los inversores. Por otro lado, los precios del petróleo también mostraron volatilidad tras declaraciones del expresidente Donald Trump, quien indicó que ya no busca un acuerdo con Irán.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Wall Street?
Las acciones de Nvidia cayeron un 14%, arrastrando a la baja a los índices bursátiles estadounidenses.
¿Quién es el CEO de Nvidia?
El CEO de Nvidia es Jensen Huang, quien renunció tras denuncias que amenazan la seguridad nacional.
¿Cómo afectó a los índices?
El S&P 500 bajó un 0,7% y el Nasdaq un 1,5%, mientras que el Dow Jones sumó 127 puntos.
¿Qué dijo Donald Trump?
El expresidente Donald Trump anunció que ya no está interesado en un acuerdo con Irán.
¿Qué significa esto para la IA?
La caída de Nvidia amenaza el crecimiento del sector de la inteligencia artificial en el mercado.
[Fuente: AP]