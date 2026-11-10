La bóveda de la mansión de Santiago Peña fue abierta en el marco de la investigación del Ueno Bank

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- Agentes fiscales y policiales lograron abrir este martes la bóveda de la mansión del destituido presidente Santiago Peña, en San Bernardino, a raíz de la investigación por el escándalo del cierre del Ueno Bank que tiene al exmandatario como uno de los procesados.

La Fiscalía confirmó que la bóveda de Peña fue abierta, pero aún no compartió imágenes ni información oficial acerca del contenido, reportó el diario ABC y supo Noticias Argentinas.

Como ya se venía manejando la información, el espacio ya se encontraba vacío, no se encontraron objetos de valor ni dinero en efectivo en el interior de la bóveda.

La bóveda estaba oculta tras una pared falsa y tenía una doble puerta. La primera pudo ser abierta en el primer allanamiento fiscal a la mansión, realizado el domingo 8 de noviembre, pero la segunda parecía infranqueable, tras un complejo mecanismo de seguridad de procedencia israelí.

El allanamiento se inició en la tarde del domingo último, ocasión en que -ante la imposibilidad de abrir la puerta hacia este sector de la residencia- los intervinientes dejaron la casa bajo custodia policial mientras buscaban la manera de sortear el inconveniente.

La fiscal Silvia González dijo al término del procedimiento, que Peña, a través de su abogado, indicó dónde estaba la llave de seguridad, en un sector de la casa, con lo cual se pudo abrir la habitación de seguridad.

Dijo que esa bóveda funcionaría como una habitación de pánico, de acuerdo con la defensa de Peña.

Una fuente de la Fiscalía informó que la casa pasa a partir de ahora a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).

La fiscal confirmó que la residencia seguía bajo resguardo de militares, que ahora fueron dispensados debido a que el inmueble queda a cargo de institución a cargo de la ministra Teresa Rojas de Jara.

La construcción de la residencia de verano de Peña tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes (US$ 1.250.000) que el mandatario financió con préstamos de Ueno Bank, agrega el informe.

El 13 de mayo de 2024, Ueno Bank otorgó a Peña dos préstamos simultáneos por 3.548.000.000 de guaraníes (US$ 575.200) para la construcción de su vivienda de verano. Las cuotas mensuales de ese préstamo eran de G. 239.000.000 (US$ 38.750), equivalentes a seis veces su sueldo presidencial de G. 37.908.800 (US$ 6150).

Peña es investigado por la Fiscalía en el marco de las indagaciones iniciadas la semana pasada en torno al cierre por insolvencia de Ueno Bank y el colapso del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que integraba esa entidad bancaria y con la que el exmandatario tuvo vínculos como accionista hasta el año pasado.

Santiago Peña Palacios, procesado por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio, cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), en Asunción.