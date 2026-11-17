Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- La Administración Trump ha hecho una solicitud formal al Congreso para que se autorice una financiación adicional de 50.000 millones de dólares destinada a la modernización del sistema de control del tráfico aéreo y la infraestructura aeroportuaria del país, luego de la reciente cancelación masiva de vuelos que tuvo lugar el viernes pasado.

Este nuevo requerimiento representa un incremento de 20.000 millones de dólares en comparación con lo solicitado la semana anterior.

En una carta enviada a los legisladores responsables de la asignación de fondos en el Congreso, y que fue obtenida por NBC News, los funcionarios del Gobierno justificaron la necesidad de estos fondos al mencionar la paralización de las obras terrestres en todo el país.

"La semana pasada, instamos al Congreso a actuar con rapidez y proporcionar la financiación vital para el sistema de aviación moderno y resiliente que el pueblo estadounidense merece", afirmaron el secretario de Transporte, Sean Duffy, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, y el administrador de la FAA, Bryan Bedford.

La carta también destacó que "menos de 24 horas después, la necesidad urgente de esta inversión se hizo innegable cuando equipos obsoletos interrumpieron las comunicaciones de las aeronaves y las señales de radar, lo que obligó a la FAA a iniciar una paralización de las operaciones en tierra a nivel nacional".

Tras la suspensión del tráfico aéreo, Duffy comentó que, aunque Trump había solicitado inicialmente 30.000 millones de dólares, el secretario de Transporte consideraba necesario un total de 50.000 millones para llevar a cabo "una renovación completa del sistema".