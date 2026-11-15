L3Harris se pronuncia tras la suspensión de vuelos en EE.UU.: "Nos lo tomamos en serio"

FOTO: La FAA suspendió todos los vuelos de salida en Estados Unidos.

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) -- La firma aeroespacial y de defensa L3Harris Technologies se expresó después de recibir críticas por parte del Gobierno de los Estados Unidos, a raíz de la suspensión de los vuelos el pasado viernes. La empresa afirmó que se "toma en serio" lo ocurrido.

Mediante un comunicado en la red social "X", la compañía indicó: "L3Harris se toma en serio la suspensión nacional de despegues y su impacto en los viajeros, las aerolíneas y las operaciones de tráfico aéreo".

El día de la suspensión, el sistema aéreo de EE.UU. no pudo operar con normalidad debido a un fallo técnico en al menos una de las instalaciones remotas de la Administración Federal de Aviación (FAA), donde personal de L3Harris realizaba mantenimiento de rutina para actualizar las líneas de telecomunicaciones, pasando de antiguos cables de cobre a fibra óptica.

La primera complicación se registró en el estado de Chicago, lo que llevó a la suspensión de vuelos en todo el país por aproximadamente cuatro horas y media, afectando a los 22 centros regionales de control.

Según explicó el secretario Duffy, el dispositivo reemplazado generó "más de 1.000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos", lo que causó una sobrecarga en la red. Aclaró que los enrutadores analógicos no colapsaron, sino que comenzaron a presentar inconsistencias en los datos, lo que llevó a la decisión de apagar el sistema por motivos de seguridad.

"Con la seguridad y la confiabilidad como nuestras máximas prioridades, L3Harris, junto con sus socios de telecomunicaciones y la FAA, ha completado más del 70 % de la conversión planificada de las comunicaciones del espacio aéreo desde los antiguos cables de cobre a un sistema de fibra óptica. Estamos apoyando a la FAA en su investigación para entender las circunstancias que llevaron a la suspensión de despegues del 13 de noviembre de los viajes aéreos de nuestra nación", indicó la empresa.

A raíz de esta interrupción del tráfico aéreo, se cancelaron unos 10.000 vuelos y más de 1,5 millones de pasajeros se vieron afectados. A pesar de que un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) de 2024 había advertido sobre la insostenibilidad de 51 sistemas de la FAA y el riesgo de obsolescencia de 54 más.

El Congreso había aprobado 12.500 millones de dólares para la modernización del sistema, con el objetivo de finalizarlo en 2025. Sin embargo, la administración de Donald Trump solicita otros 30.000 millones de dólares para completar la reestructuración.

Por su parte, Duffy instó al Congreso a no implementar "parches a un sistema que es fundamental" y recordó que el Presidente lleva un año pidiendo financiación para un nuevo sistema. Hasta el momento, la FAA confirmó que las operaciones se han reanudado a pleno rendimiento, descartando inicialmente la posibilidad de un ciberataque.