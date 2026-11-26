Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha "demostrado moderación" al no utilizar armas nucleares en el conflicto con Ucrania, según declaró el enviado de la Casa Blanca, Jared Kushner, quien describió al líder ruso como un "gran hombre de política".

Kushner, yerno del presidente Donald Trump, afirmó estar convencido de que Putin deseaba la paz, en una extensa entrevista para el podcast "MD Meets" de Mathias Döpfner, reportó CNN.

"Mi opinión es que no solo quiere la paz; quiere intentar cambiar la relación con Estados Unidos, y quiere intentar ver si tal vez haya una manera de empezar de nuevo", expresó.

"Hasta ahora, Putin ha demostrado moderación; ha accedido a no usar armas nucleares, lo cual obviamente es muy importante, y nos ha asegurado que esa no es su intención", añadió.

Kushner y su compañero negociador estadounidense, Steve Witkoff, se han reunido con Putin en varias ocasiones, la más reciente este mes en el Kremlin.

"Sin duda es un gran político, una figura histórica", dijo Kushner.

"Toma muchas notas cuando hablamos y transmite la información de forma muy precisa. Pero es evidente que comprende muy bien los temas", agregó.

Kushner rechazó las insinuaciones de que Estados Unidos hubiera presionado a Ucrania para que hiciera concesiones a Rusia.

Ucrania ha afirmado que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha retrasado los envíos de misiles de defensa aérea vitales y que el intercambio de inteligencia se ha visto interrumpido.

En cuanto a los esfuerzos por alcanzar un acuerdo que incluya cuestiones de control territorial, Kushner dijo: "Esto no tiene que ver con la justicia ni con quién tiene razón o no".

Kushner afirmó que las fronteras en Europa habían cambiado con el tiempo.

"Creo que cuando la gente vea durabilidad a largo plazo y un camino hacia la paz, serán un poco más flexibles en cuanto a dónde trazar la línea", comentó.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, declaró a principios de este mes que los negociadores estadounidenses habían planteado la idea de que Ucrania retirara las fuerzas que le quedaban en la región oriental del Donbás a cambio de su ingreso en la OTAN.

"Los estadounidenses plantearon la siguiente pregunta: '¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbas?'. Era la primera vez que se planteaba esta cuestión", dijo Zelensky tras reunirse con Kushner y Witkoff.

Ucrania se ha resistido durante mucho tiempo a la idea de ceder territorio a Rusia, que lanzó una invasión a gran escala no provocada en 2022.

Zelensky afirmó que si recibiera un "paquete de seguridad integral" —que incluiría un ejército ucraniano fuerte y garantías de la OTAN y la Unión Europea— presentaría una propuesta al público.