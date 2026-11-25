SEÚL, Corea del Sur (AP) — El líder norcoreano Kim Jong Un visitó instalaciones productoras de armas atómicas y solicitó el aumento de su arsenal nuclear, ignorando la oferta del presidente estadounidense Donald Trump para reunirse durante su reciente viaje a Asia.

La declaración de Kim evidencia su intención de no renunciar a un programa nuclear que considera fundamental para su régimen autoritario y que busca consolidar el estatus de Corea del Norte como potencia atómica.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), el medio oficial del gobierno norcoreano, reportó que Kim inspeccionó dos fábricas de materiales nucleares, una recién inaugurada y otra en proceso de expansión. Las imágenes publicadas por KCNA muestran a Kim y altos mandos militares entre hileras de centrifugadoras, utilizadas para la producción de uranio apto para armas, y en salas que exhibían lo que parecen ser ojivas, aunque algunas fotos estaban borrosas.

Además, Kim visitó una base de producción de equipos de energía atómica y un instituto de investigación nuclear. En raras ocasiones, Corea del Norte ha revelado detalles sobre sus sitios de enriquecimiento de uranio, desde que mostraron uno a académicos estadounidenses en 2010. No se especificó la ubicación de las fábricas visitadas recientemente por Kim.

En junio, tras la divulgación de un sitio de enriquecimiento de uranio, expertos evaluaron que podría tratarse de una instalación adicional en el complejo nuclear de Yongbyon.

Kim afirmó que su reciente inspección es parte de los esfuerzos por fortalecer las capacidades defensivas de Corea del Norte frente a "la amenaza nuclear inestable que se genera continuamente en la región de la Península Coreana". Acusó a Estados Unidos de incitar a sus aliados a equiparse con submarinos de propulsión nuclear y a compartir armas atómicas con ellos.

Según KCNA, el mandatario reafirmó que "son irrevocables la justeza y la sustancialidad de nuestra posesión de armas nucleares y la tendencia al aumento cuantitativo y cualitativo de nuestra capacidad nuclear".

También solicitó un mayor desarrollo de armas atómicas tácticas de bajo rendimiento, señalando que su despliegue en múltiples escenarios es crucial ante la "realidad inevitable" de enfrentar a "el país enemigo más peligroso", refiriéndose a Corea del Sur.

Desde 2019, Kim ha acelerado el desarrollo de su programa nuclear militar, tras el colapso de su diplomacia de alto nivel con Trump. Ha cambiado su enfoque hacia el fortalecimiento de lazos con aliados de la Guerra Fría, como Moscú y Beijing, buscando consolidar su posición en la región y establecer a Corea del Norte como una potencia nuclear.

El presidente Trump expresó su deseo de reanudar la diplomacia con Kim durante su visita a China para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, aunque no se concretó una reunión debido a la falta de respuesta de Corea del Norte.

En una entrevista con el New York Post, Trump minimizó la idea de que Kim hubiera desestimado su intento de contacto, afirmando: "No, no lo ignoró. Ustedes saben, allí tuvimos a muchos gobernantes… Habrá un momento en que nos reunamos… Simplemente no era realmente el momento adecuado. Fueron dos días muy ajetreados".

Trump también mencionó la posibilidad de reactivar la diplomacia en cualquier momento y reiniciar el intercambio de cartas que mantuvieron durante su primer mandato, aunque admitió que no habían intercambiado correspondencia "recientemente".

Kim ha indicado que podría volver a las conversaciones si Estados Unidos abandona su "política hostil" y reconoce el estatus de Corea del Norte como Estado nuclear. Expertos sugieren que Kim busca reconocimiento internacional como Estado nuclear para exigir el levantamiento de sanciones.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, evaluó recientemente que Corea del Norte ha estado ampliando su instalación de enriquecimiento de uranio en Yongbyon, lo que representa "motivo de seria preocupación".

Las armas nucleares pueden fabricarse con uranio altamente enriquecido o plutonio, y Corea del Norte cuenta con instalaciones en Yongbyon para producir ambos. El año pasado, el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, indicó que Corea del Norte opera cuatro instalaciones de enriquecimiento de uranio que funcionan diariamente.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.