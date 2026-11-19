FOTO: El JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos.

Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) -- El JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, comunicó el jueves que "terceros que prestan servicios" al importante banco fueron víctimas de un ciberataque.

"De acuerdo con nuestra investigación hasta el momento, consideramos que los atacantes tuvieron acceso a ciertos datos de marketing en manos de esos proveedores, que podrían incluir algunos nombres de clientes y direcciones de correo electrónico", continuó el comunicado, según lo reportado por ABC News y la Agencia Noticias Argentinas.

El comunicado destaca que "nuestros servicios no se verán afectados". Sin embargo, JPMorgan Chase no proporcionó detalles sobre cuándo ocurrió el ataque ni reveló los nombres de las empresas afectadas.

La entidad bancaria también mencionó: "Cuando sea adecuado, nos comunicaremos directamente con los clientes afectados y les ofreceremos asistencia, incluyendo un servicio gratuito de monitoreo de crédito".

Además, se añadió que no se encontró "ninguna relación con las interrupciones del servicio que algunos clientes experimentaron a principios de esta semana".

El lunes, JPMorgan Chase había informado sobre problemas técnicos que causaron retrasos en línea en varios de los principales bancos estadounidenses, atribuyendo la interrupción a un "fallo de software".

En las últimas semanas, se han registrado varias interrupciones tecnológicas en el país, que han impactado en los viajes aéreos, el correo electrónico y las reservas de hotel, e incluso han ralentizado las comunicaciones internas clasificadas de la Agencia de Seguridad Nacional.

Altos funcionarios de la administración Trump reiteraron esta semana que no hay evidencia de que esos cortes de servicio fueran consecuencia de ciberataques.