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José Maria Neves es reelegido presidente de Cabo Verde con más del 63% de los votos

El presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, ha sido reelegido por un segundo mandato al obtener el 63,9% de los votos en unas elecciones marcadas por el desempleo y el costo de vida. Joana Rosa, su principal oponente, obtuvo el 31,5%.

16/11/2026 | 05:09Redacción Cadena 3

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El presidente de Cabo Verde es reelegido para un segundo mandato, según resultados provisionales

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PRAIA, Cabo Verde (AP) — El presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, ha sido reelegido para un segundo mandato de cinco años al derrotar a otros cinco aspirantes, incluida la primera candidata presidencial mujer en la historia del país, según muestran resultados provisionales.

Neves calificó su reelección como presidente de la nación insular del Atlántico, frente a la costa occidental de África, como "una gran victoria". La elección estuvo dominada por los temas del alto desempleo y el elevado costo de vida, que han impulsado la emigración desde el país.

Los resultados provisionales mostraron que Neves se impuso con comodidad a sus rivales, al obtener el 63,9% de los votos, mientras que Joana Rosa, la principal candidata de la oposición, consiguió apenas el 31,5% de los sufragios.

Rosa llamó a Neves para reconocer su derrota.

Lectura rápida

¿Quién fue reelegido presidente de Cabo Verde?
José Maria Neves fue reelegido presidente de Cabo Verde.

¿Qué porcentaje de votos obtuvo Neves?
Neves obtuvo el 63,9% de los votos en las elecciones.

¿Quién fue su principal oponente?
La principal oponente fue Joana Rosa, quien obtuvo el 31,5% de los votos.

¿Cuáles fueron los temas centrales de la elección?
Los temas centrales incluyeron el alto desempleo y el costo de vida en Cabo Verde.

¿Qué hizo Rosa tras conocer los resultados?
Rosa reconoció su derrota y llamó a Neves.

[Fuente: AP]

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