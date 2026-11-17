Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- El ex campeón mundial de boxeo venezolano Jorge Linares se encuentra bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en El Paso, Texas. Su defensa ha declarado este martes que el boxeador cuenta con la autorización necesaria para residir en el país.

La firma Wilner O'Reilly, encargada de su defensa, emitió un comunicado en el que se informa que Linares ha cooperado completamente con las autoridades migratorias y está trabajando para resolver su situación "lo antes posible".

El comunicado no especificó los motivos de la detención ni el estatus migratorio del excampeón, justificando la reserva "por respeto a la privacidad y al proceso legal".

El propio boxeador anunció su detención el pasado domingo a través de su cuenta en la red social X, donde escribió: "Me tiene el ICE en el paso Texas. Qué locura". Sin embargo, no ofreció detalles sobre las circunstancias que rodearon su arresto.

El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Mendoza, confirmó el lunes que abogados de inmigración están a cargo del caso y que mantiene comunicación con la familia de Linares.

"Siempre apoyaré a nuestros campeones, dentro y fuera del cuadrilátero", afirmó Mendoza. Linares, quien se retiró del boxeo profesional en 2023, ha sido campeón en las divisiones pluma, superpluma y ligero, y es considerado uno de los boxeadores venezolanos más destacados de su generación.