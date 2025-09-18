En vivo

Mundo

Jonrón de Altuve impulsa a Astros a barrer a Rangers y liderar el Oeste de la Liga Americana

El venezolano Altuve conectó un jonrón de dos carreras en la victoria de Astros 5-2 sobre Rangers, logrando así una barrida y posicionándose medio juego por delante en el Oeste de la Liga Americana.

18/09/2025 | 01:04Redacción Cadena 3

FOTO: Jonrón de Altuve impulsa a Astros a barrer a Rangers y liderar el Oeste de la Liga Americana

HOUSTON (AP) — El venezolano José Altuve conectó un jonrón de dos carreras y el dominicano Jeremy Peña bateó un cuadrangular y un doble la noche del miércoles para ayudar a los Astros de Houston vencer 5-2 a los Rangers de Texas y completar una barrida.

La victoria, junto con la derrota de Seattle ante Kansas City, colocó a los Astros medio juego por delante de los Marineros en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

El juego estuvo empatado 2-2 cuando el boricua Carlos Correa conectó un sencillo para comenzar el tercer inning. El jonrón de Altuve contra Jacob deGrom (12-8) puso a los Astros arriba 4-2.

El mexicano Alejandro Osuna conectó un sencillo con un out en el segundo y robó la segunda base.

Cristian Javier (2-3) permitió cinco hits y dos carreras en seis sólidas entradas para llevarse la victoria. Bryan King lanzó una novena entrada sin carreras para su segundo salvamento.

DeGrom cedió seis hits y empató su máximo de la temporada con cinco carreras.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Duran de 1-1. El mexicoamericano Rowdy Tellez de 3-1.

Por los Astros, el dominicano Yainer Diaz de 3-1 con dos producidas.

___

Lectura rápida

¿Qué?
Los Astros de Houston completaron una barrida sobre los Rangers de Texas con una victoria de 5-2.

¿Quién?
El venezolano José Altuve fue clave, conectando un jonrón de dos carreras.

¿Cuándo?
El partido se realizó la noche del miércoles.

¿Dónde?
El juego tuvo lugar en Houston.

¿Cómo?
Los Astros ganaron gracias a un rendimiento sólido de Cristian Javier en el montículo y el jonrón de Altuve.

[Fuente: AP]

