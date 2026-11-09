Jean-Luc Mélenchon, el candidato que desafía a la ultraderecha en Francia con un mensaje revolucionario

LE BOURGET, Francia — En un ambiente vibrante, los jóvenes seguidores de Jean-Luc Mélenchon mostraban su apoyo al llevar su nombre en la espalda, similar a una estrella del fútbol, con el número 27. Este grupo entonaba cánticos sobre revolución y bandas de metales, reflejando un espíritu combativo. Muchos de ellos habían estado involucrados en protestas y bloqueos en sus escuelas durante el otoño.

El político de 75 años, en su cuarta carrera presidencial, se presentó ante 20,000 simpatizantes en un gran pabellón al norte de París, donde proclamó: "Sólo tengo una cosa sensata que proponer: todo debe cambiar". Este puede ser su último intento, dado que en sus tres anteriores candidaturas no logró avanzar a la segunda vuelta. En 2022, fue eliminado por solo 421,308 votos. Ahora, con un resurgimiento en el apoyo popular, se prepara para un enfrentamiento decisivo con Marine Le Pen, la líder de la ultraderecha.

Mélenchon, conocido por su voz potente y su energía inagotable, busca más que solo la presidencia; su objetivo es transformar las reglas de la república francesa, evocando la promesa aún no cumplida de la Revolución Francesa de 1789. Su candidatura tiene el potencial de alterar el panorama político de Francia, donde un lugar en la segunda vuelta del 2 de mayo podría ser un premio amargo. Si Le Pen lo derrota, podría conseguir lo que nunca ha logrado: el control del Palacio del Elíseo y el acceso al arsenal nuclear francés.

Un triunfo de Mélenchon podría tener repercusiones internacionales, especialmente si Donald Trump continúa en la Casa Blanca y Rusia sigue en guerra con Ucrania. Sin embargo, su propuesta de retirar a Francia de la OTAN y sus planes de endeudamiento plantean preocupaciones sobre un posible conflicto con el Banco Central Europeo y la estabilidad de los mercados.

Sus opositores señalan que sus ideas podrían avivar el caos y el antisemitismo, además de criticar su actitud hacia la policía y la prensa, acusaciones que Mélenchon rechaza. Nacido en Tánger, Marruecos, en 1951, fue un estudiante trotskista y socialista antes de convertirse en senador y secretario de Estado. En 2008, fundó su propio movimiento político.

Los mítines de Mélenchon son conocidos como el "Mélenshow". En su reciente acto, las cámaras capturaron la energía del público, mientras una película seguía a una mujer enfrentando dificultades. Uno a uno, sus colaboradores presentaron soluciones, creando un ambiente similar al de un gobierno en espera. A pesar de su modestia, Mélenchon se mostró orgulloso de la convocatoria: "Disfrútenlo", dijo a los medios. "No es frecuente en una vida ver algo así".

Recordó un mitin de 1972 donde François Mitterrand y Georges Marchais compartieron escenario, pero esta vez se jactó de hacerlo solo. Criticó al expresidente François Hollande, quien también había utilizado el mismo pabellón: "Ellos solo llenaron un tercio de la sala", afirmó.

Las comparaciones con Trump no se hicieron esperar, ya que un alcalde de extrema derecha lo llamó "el Donald Trump de la izquierda". En 2018, tras un registro policial en las oficinas de su partido, exclamó: "¡Yo soy la República!". Posteriormente, fue condenado por este enfrentamiento. Un libro de investigación de 2025 lo describe como un líder que exige devoción ciega y trata a los escépticos como traidores.

Su campaña para 2027 se centra en los jóvenes y los suburbios, especialmente en Seine-Saint-Denis, el departamento más pobre de la Francia metropolitana. Para la extrema derecha, este lugar simboliza el crimen y el fracaso de la inmigración; para Mélenchon, representa el futuro: una "Nueva Francia" más joven y diversa que podría llevarlo al poder.

El pabellón guardó un momento de silencio en memoria de Pengo Bossio Wangi, un joven de 26 años abatido en un atentado terrorista racista. Desde septiembre, un movimiento de protesta estudiantil por el deterioro de las escuelas y la falta de docentes ha crecido en Francia, con miles de detenciones por parte de la policía. Mélenchon ha apoyado estas manifestaciones desde el inicio, advirtiendo al gobierno: "No toquen a nuestros jóvenes".

Las protestas por el costo de vida han generado disturbios en más de 20 ciudades, incluyendo incendios en el ayuntamiento de Limoges. Le Pen ha acusado a Mélenchon de contribuir al caos, mientras él atribuye la situación a las tácticas policiales y niega que su partido organice las protestas. La estructura política tradicional de Francia se está desmoronando, con los socialistas y los conservadores apenas alcanzando un 6.5% de los votos en la primera vuelta de 2022.

Ahora, una segunda vuelta entre Le Pen y Mélenchon podría dejar a los partidos tradicionales observando desde la distancia, mientras dos movimientos sin experiencia en el gobierno luchan por la presidencia. Mélenchon está decidido a aprovechar esta energía antes de que sus rivales se reagrupen. El ex primer ministro de centroderecha Édouard Philippe también busca enfrentarse a Le Pen. Si el centro se une o si los votantes se movilizan para evitar una segunda vuelta entre los extremos, Mélenchon podría perder la oportunidad.

Su programa, que abarca más de 1,000 puntos, propone reducir la edad para votar a 16 años, restablecer la jubilación a los 60, aumentar los impuestos a los ricos y establecer una moratoria sobre la inteligencia artificial. En el centro de su propuesta está la creación de una nueva constitución que reemplace a la Quinta República fundada por Charles de Gaulle en 1958. Esto incluiría una asamblea especial de ciudadanos, excluyendo a los legisladores actuales, para redactar una nueva constitución que luego sería sometida a votación popular. Durante el mandato, los ciudadanos comunes podrían reunir firmas para forzar votaciones que anulen leyes, cambien la constitución o incluso destituyan a un presidente en funciones.

"Ya no estamos en 1958", dijo Hicham En-Naji, de 27 años.

La figura de Mélenchon inspira tanto devoción como rechazo. Ha convertido la situación en Gaza en un grito de movilización para los jóvenes, insistiendo en que "al genocidio hay que llamarlo genocidio". Activistas lo acusan de alimentar el antisemitismo, una acusación que él niega, y durante su mitin, algunos interrumpieron con silbidos.

"Algunos comentaristas me aconsejan que baje el tono", afirmó. "No lo haré". Cerró su discurso transformando un desliz de Emmanuel Macron en 2017 sobre "gente que no es nada" en una frase del himno "La Internacional": "Macron les dijo que ustedes no son nada. ¡Así que seamos todo!".

El público respondió con un canto de "La Marsellesa". El futuro de Mélenchon y su legado dependerá de si será recordado como el hombre que llevó su revolución al Palacio del Elíseo o como el que dejó abierta la puerta a la extrema derecha.