Israel bombardea hospital en Gaza y Francia niega entrada a líder colono en medio de tensiones

FOTO: Israel ataca un hospital en Gaza, Francia veta a un líder colono y otras noticias de Oriente Medio

Israel llevó a cabo un ataque aéreo en un hospital ubicado en la Franja de Gaza durante la mañana del jueves, resultando en la muerte de seis personas y dejando al menos una docena de heridos. Las autoridades sanitarias confirmaron que entre las víctimas fatales se encontraba un médico.

El objetivo del ataque fue el Hospital Nasser, situado en la ciudad de Jan Yunis, donde el bombardeo alcanzó el ala quirúrgica del edificio, causando daños significativos. Un periodista de The Associated Press presente en el lugar informó que partes del segundo piso quedaron destruidas. En respuesta, el ejército israelí argumentó que el ataque se dirigió contra un "alto terrorista de Hamás" y otros milicianos, aunque no presentó pruebas que respaldaran esta afirmación.

El Hospital Nasser es una de las pocas instalaciones médicas que continúa funcionando en Gaza, que ha visto su infraestructura de salud severamente deteriorada a causa de años de conflicto. Israel ha acusado a Hamás de utilizar hospitales como escudos para llevar a cabo actividades militares, justificando así sus ataques a estas instalaciones. Este no es el primer ataque a este hospital; en 2025, otro bombardeo resultó en la muerte de cinco periodistas, entre ellos la colaboradora de AP, Mariam Dagga.

En un desarrollo separado en Francia, las autoridades impidieron la entrada al país a Yossi Dagan, un prominente líder colono israelí y miembro del partido Likud, tras su llegada al Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle. Este incidente, que ocurrió la semana pasada, fue dado a conocer el miércoles por el Ministerio francés de Exteriores, que justificó la prohibición al señalar que Dagan estaba "sujeto a una prohibición administrativa de acceso al territorio debido a su papel activo en la implementación de la política de asentamientos en Cisjordania".

Dagan, quien lidera uno de los seis consejos regionales israelíes en Cisjordania, había participado en la inauguración de varios nuevos asentamientos este año. A pesar de la prohibición, expresó su orgullo por "construir la patria histórica del pueblo judío". El Ministerio israelí de Exteriores calificó la decisión de Francia como "completamente inaceptable".

La comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania, viéndolos como un obstáculo para la paz. Francia se une a otros países europeos que han endurecido las restricciones contra colonos israelíes y sus asentamientos, incluyendo la prohibición de entrada a funcionarios israelíes involucrados en esta política. A principios de este año, Francia había impedido la entrada a otros ministros israelíes, como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, ambos miembros del gabinete de Netanyahu.

Este informe se actualizará a medida que surjan nuevos acontecimientos relacionados con la situación en Oriente Medio.