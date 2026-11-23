Buenos Aires, 23 noviembre (NA) — La cantante iraní Parastoo Ahmadi y cuatro miembros de su equipo de producción recibieron 74 latigazos cada uno tras ser condenados por "ofender la moral pública al producir y publicar contenido obsceno e inmoral en línea".

Ahmadi, Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari recibieron los 74 latigazos en las oficinas de la fiscalía de la ciudad central de Qom, informó el abogado de los condenados Mostafa Nili a la agencia ISNA, citado por el portal France 24 y supo Noticias Argentinas.

Según Mostafa Nili, Parastoo Ahmadi y los otros cuatro sentenciados también fueron sancionados con la prohibición de realizar actividades artísticas y musicales y de viajar durante dos años.

El caso surgió a raíz de la publicación a través de YouTube, en diciembre de 2024, de un vídeo en el que se veía a Ahmadi actuando sin el hiyab obligatorio junto a músicos masculinos en Qom, al sur de la capital, Teherán, informó la organización de Derechos Humanos Hengaw, con sede en Noruega.

Las normas que obligan a las mujeres a usar el hiyab fueron un punto álgido durante las protestas de 2022 tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer kurdo-iraní que fue arrestada por supuestamente violar el código de vestimenta.

Ahmadi se había enfrentado a una denuncia cuando publicó la canción ‘De la sangre de la juventud de la patria’ durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini.

La República Islámica de Irán no permite a las mujeres grabar discos y solo pueden dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de video o fotos.

Gobiernos de Occidente y organizaciones de Derechos Humanos han calificado los azotes como una tortura y violación del derecho internacional.

Agencia NA