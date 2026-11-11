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Irán califica a la Armada y Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas

La medida llega luego de que, a finales de marzo, Argentina designara al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como organización terrorista.

11/11/2026 | 10:12Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán comunicó este miércoles la decisión de clasificar a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina como organizaciones terroristas.

Esta medida, según el comunicado oficial, es una respuesta a la resolución adoptada por el gobierno argentino de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como organización terrorista a finales de marzo.

En este contexto, el ministerio iraní consideró la decisión de Argentina como "hostil y contraria a los principios fundamentales del derecho internacional" y argumentó que su acción se basa en el principio de reciprocidad, así como en una ley nacional que establece acciones recíprocas ante la designación del CGRI como organización terrorista por parte de Estados Unidos.

Fuentes de la Agencia Noticias Argentinas indicaron que la normativa contempla contramedidas equivalentes contra los países que apoyen las acciones de Washington hacia Teherán.

El comunicado enfatiza que el gobierno iraní asume la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta decisión y subraya que el CGRI forma parte integral de las Fuerzas Armadas iraníes.

La oficina del presidente Javier Milei anunció el 31 de marzo que Argentina había decidido clasificar al CGRI como organización terrorista, una medida que se tomó tras instancias de la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, que había solicitado a sus aliados que adoptaran medidas similares contra el CGRI y Hizbulá.

Lectura rápida

¿Qué decidió Irán?
Clasificó a la Armada y Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas.

¿Por qué tomó esta decisión?
Como respuesta a la designación del CGRI de Irán como organización terrorista por Argentina.

¿Cuándo se adoptó la medida por Argentina?
La decisión de Argentina fue anunciada el 31 de marzo.

¿Qué implica la acción de Irán?
Se basa en el principio de reciprocidad y contempla contramedidas contra países que apoyen a EE.UU.

¿Quién es el responsable de esta decisión?
El gobierno iraní responsabiliza a Argentina por las consecuencias de su decisión.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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