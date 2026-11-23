ZANZÍBAR, Tanzania — Las autoridades continúan con la investigación sobre la causa de un devastador incendio que afectó a seis hoteles en una de las playas más populares del archipiélago semiautónomo de Zanzíbar, ubicado en Tanzania. El siniestro se produjo el pasado fin de semana, y ha dejado varios trabajadores heridos.

El incendio se originó el sábado por la tarde en el hotel Makofi, situado en la playa de Nungwi, en la parte norte de la isla. Debido a las condiciones climáticas, incluyendo fuertes vientos y techos de paja, las llamas se propagaron rápidamente hacia propiedades adyacentes. Los equipos de bomberos lucharon contra el fuego durante aproximadamente tres horas antes de lograr controlarlo.

Aproximadamente 180 turistas fueron evacuados de manera segura, evitando así una tragedia mayor. Las autoridades han comenzado a analizar el incidente, y se han emitido advertencias sobre especulaciones prematuras respecto a la causa del incendio. Según informes preliminares, se sugiere que el fuego podría haber comenzado en un horno utilizado para la elaboración de pan.

La ministra de Turismo, Nasra Nassor, se pronunció el sábado, afirmando que el gobierno llevará a cabo una evaluación rápida para determinar la causa del incendio y tomar las "medidas necesarias" a seguir. El turismo es un sector crucial para la economía de Zanzíbar, conocido por sus playas de arena blanca y su clima tropical, que atraen a numerosos visitantes al archipiélago, ubicado frente a la costa de la Tanzania continental, en África Oriental.