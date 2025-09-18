Investigadores piden la detención de líder de iglesia surcoreana en pesquisa sobre ex primera dama

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Los investigadores surcoreanos solicitaron el jueves una orden de arresto para la líder de la Iglesia de la Unificación. El anuncio sucedió al día siguiente de su interrogatorio sobre las acusaciones de que la iglesia sobornó a la esposa del encarcelado expresidente Yoon Suk Yeol y a un legislador conservador.

La líder de la iglesia, Hak Ja Han, de 82 años y viuda del fundador surcoreano de la institución Sun Myung Moon, junto con la iglesia, negó las acusaciones que afirmaban que habían sobornado a la esposa de Yoon, Kim Keon Hee, y al legislador.

Park Sang-jin, un investigador del caso, informó a The Associated Press que había programada una vista judicial para el próximo lunes para decidir sobre la aprobación del arresto de Han.

Kim fue arrestada y acusada el mes pasado de varios delitos, entre ellos soborno y manipulación de acciones. Sus abogados han negado las acusaciones.

El legislador, Kweon Seong-dong, un leal partidario de Yoon, fue arrestado esta semana y también negó haber recibido dinero de la iglesia. El jueves, investigadores visitaron la sede de su conservador Partido del Poder del Pueblo para solicitar documentos y examinar las afirmaciones que indicaban que miembros de la Iglesia de la Unificación se inscribieron en masa antes de la carrera de liderazgo del partido en 2023 para respaldar la candidatura de Kweon.

La pesquisa sobre Kim forma parte de tres investigaciones del fiscal especial iniciadas bajo el nuevo gobierno progresista del país, que apuntan a la presidencia de Yoon. Las otras investigaciones se centraron en la planificación e imposición de la ley marcial por parte de Yoon el 3 de diciembre y el supuesto encubrimiento de la muerte por ahogamiento de un marine durante una operación de rescate en una inundación en 2023.

La breve imposición de la ley marcial llevó a la destitución de Yoon ese mes y su destitución en abril.

La Iglesia de la Unificación criticó el intento de arrestar a Han, argumentando que ella no representa un riesgo de fuga ni amenaza con destruir pruebas, y recordó que ha cooperado con la investigación mientras se recupera de una intervención cardíaca reciente.

“Solicitar una orden de arresto para una líder religiosa respetada internacionalmente sin presentar pruebas claras es un movimiento excesivo que ignora incluso el respeto más básico debido a una líder religiosa”, expresó la iglesia en un comunicado.

Se sospecha que Kim aceptó regalos de lujo a través de un intermediario de un representante de la Iglesia de la Unificación, quien supuestamente buscaba favores comerciales, incluida la participación de la iglesia en un proyecto de desarrollo en Camboya. El funcionario de la iglesia, arrestado, está involucrado en el suplicio de proporcionar 100 millones de wones (72.400 dólares) en sobornos a Kweon.

Han fue interrogada durante casi diez horas el miércoles. Su iglesia afirmó que el funcionario excedió su autoridad y actuó de manera independiente.

Han es la líder principal de la iglesia, oficialmente denominada Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, que fue fundada por su esposo en 1954.

Moon, autoproclamado mesías, divulgó nuevas interpretaciones de la Biblia y valores familiares conservadores. Transformó la Iglesia de la Unificación en un movimiento internacional con millones de seguidores e intereses comerciales extensos, conocido por sus bodas masivas.

