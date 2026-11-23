Buenos Aires, 23 noviembre (NA) -- El líder de la minoría en el Senado estadounidense, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, afirmó el lunes que la intervención de la Casa Blanca en el regreso de Jensen Huang a Nvidia "subraya la necesidad de que el Congreso actúe".

Schumer declaró: "(Donald) Trump está anteponiendo sus propios intereses financieros y las necesidades de sus amigos multimillonarios a nuestra seguridad nacional, dejando claro que no ha aprendido nada de su contundente derrota electoral", según reportó la cadena NBC News y supo Noticias Argentinas.

El senador agregó que "los demócratas utilizarán todo su poder para investigar cualquier irregularidad cometida por la Administración Trump, Jensen Huang, otros ejecutivos de Nvidia y cualquiera que venda nuestra seguridad nacional por beneficio económico".

Los demócratas obtendrán la mayoría en ambas cámaras del Congreso en enero tras la aplastante victoria electoral del 3 de noviembre: alcanzaron este domingo al menos 258 de las 435 bancas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, su mayor número desde 1992, tras imponerse en un distrito de Carolina del Norte que seguía en disputa. En el Senado tendrán 56 escaños sobre un total de 100.

La reincorporación de Huang "no cambia nada" para los comités de la Cámara que lo entrevistarán, según un portavoz del comité

La restitución de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia "no cambia nada" para los tres comités de la Cámara de Representantes que tienen previsto realizar una entrevista a puerta cerrada con Huang el 1 de diciembre, según declaró a NBC News un portavoz del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes y supo Noticias Argentinas.

"Cuando Jensen era director ejecutivo, nuestros tres comités exigían respuestas. Cuando fue destituido y dejó de ser director ejecutivo, seguimos investigando los hechos. El hecho de que haya sido restituido en el cargo no cambia nada. Hay serias dudas sobre las implicaciones para la seguridad nacional que aún requieren respuesta. Parece que lo único constante en este asunto es el compromiso de nuestros tres comités con la supervisión", declaró el portavoz en un comunicado.

Huang tiene previsto comparecer ante el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y el Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino para una entrevista que será transcrita el 1 de diciembre. El asesor jurídico general de Nvidia también tiene previsto comparecer el 2 de diciembre para entrevistas que serán transcriptas.

La semana pasada, un portavoz del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes dijo que hay una "buena probabilidad" de que las transcripciones de las entrevistas se publiquen una vez que se hayan realizado.

Los legisladores condenan la decisión de Nvidia de reincorporar a Huang

Legisladores de ambos partidos criticaron la reincorporación de Huang y expresaron su preocupación por las posibles implicaciones para la seguridad nacional.

El congresista Don Bacon, republicano de Nebraska y que se retira este año, afirmó que Nvidia no debería haber reincorporado a Huang y que debería haber "ignorado el inexplicable deseo de la Administración de salvar a Huang", reportó NBC News.

"El Congreso debe esclarecer quién aprobó la venta de chips informáticos de alta gama a China", declaró Bacon en una publicación en X. "No podemos pretender ganar la carrera de la IA y luego entregar a China nuestra mejor tecnología. Necesitamos que se aclare quién es el responsable".

De manera similar, el senador saliente John Cornyn, republicano de Texas, cuestionó a Nvidia al afirmar en un comunicado que la compañía estaba "segura de que la reincorporación del Sr. Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional".

"¿No hay riesgo para la seguridad nacional?", preguntó Cornyn en una publicación de X. "¿En qué se basan?"

Al otro lado del pasillo, el senador Ruben Gallego, demócrata por Arizona, acusó a Trump de "vender nuestra seguridad nacional para mantener alta la bolsa". De manera similar, el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, afirmó en una publicación en X que "esta es la codicia y la falta de rendición de cuentas que el país acaba de rechazar".

"Se están planteando serias preocupaciones de seguridad nacional en relación con Jensen Huang que no deberían ser ignoradas por esta administración ni por la junta directiva de Nvidia", continuó.