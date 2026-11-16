Inhumación de un brasileño palestino en Cisjordania tras casi 20 meses de detención

FOTO: Palestinos en el funeral del ciudadano con doble nacionalidad brasileña-palestino, en Silwad, Cisjordania.

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Buenos Aires, 16 noviembre (NA-Xinhua) -- Los restos de un ciudadano brasileño palestino fallecido en Cisjordania fueron enterrados en Silwad, Cisjordania, tras haber sido retenido durante casi 20 meses por las autoridades israelíes.

Numerosos palestinos se congregaron en el funeral que finalmente pudo llevarse a cabo en Silwad, Cisjordania, averiguó la Agencia Noticias Argentinas.

Walid Khalid Abdalla Ahmad había sido detenido por las fuerzas israelíes en el territorio palestino ocupado el 30 de septiembre de 2024.

Fue trasladado a la prisión de Megiddo en Israel, donde murió en marzo de 2025, de acuerdo a la información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

Su cuerpo pudo ser enterrado en los últimos días en Silwad, Cisjordania, después de haber sido retenido por las autoridades israelíes por casi 20 meses.