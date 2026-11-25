MINNEAPOLIS — En sus avisos de viaje, el Departamento de Estado de Estados Unidos advierte a los ciudadanos sobre la peligrosidad de la región hondureña de Gracias a Dios, mencionando delitos violentos, robos a mano armada, asesinatos y la presencia de grupos terroristas activos. Sin embargo, un informe de antecedentes obtenido por The Associated Press presenta una visión contrastante, indicando que "en general, Gracias a Dios es un departamento funcional y de baja criminalidad".

Estos informes, junto con otros similares sobre Guatemala, México y El Salvador, han sido elaborados para su uso en los tribunales de inmigración, donde las tasas de denegación de asilo han aumentado drásticamente, alcanzando un 94% durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. En estos documentos, se utilizan datos seleccionados y una redacción cuidadosa que a menudo no resiste el escrutinio, creando retratos engañosos de países que enfrentan serios problemas de violencia, corrupción y falta de acción policial.

Los informes parecen estar diseñados para ayudar a los jueces a rechazar solicitudes de asilo de personas que huyen de la violencia doméstica y de pandillas, describiendo situaciones en sus países de origen que a menudo no reflejan la realidad. Elliot Young, profesor del Lewis & Clark College, ha analizado estos documentos y afirma que "tratan de apuntar a los tipos más frecuentes de casos de asilo y aportar pruebas en contra de la evidencia abrumadora de que son lugares peligrosos".

El Departamento de Estado no ha comentado sobre estos informes, y el Departamento de Justicia, que supervisa los tribunales de inmigración, tampoco ha respondido a consultas sobre cómo estos documentos influyen en las decisiones de asilo. La reducción del asilo ha sido una parte clave de la estrategia migratoria de Trump desde su primer mandato, cuando desestimó a los migrantes que esperaban en México, afirmando que "no son solicitantes de asilo legítimos".

Trump sostiene que la mayoría de los solicitantes de asilo huyen de la pobreza, aunque su afirmación ignora el hecho de que el asilo se ha expandido para incluir a quienes escapan de la violencia doméstica y criminal. Durante la administración de Joe Biden, la mayoría de las solicitudes de asilo también fueron rechazadas, con denegaciones que aumentaron del 72% al final del mandato demócrata al 94% en junio, durante la gestión de Trump, según datos de Transactional Records Access Clearinghouse.

La administración de Trump ha reorganizado los tribunales de inmigración para facilitar las deportaciones, organizando audiencias masivas y otorgando más poder a los jueces para desestimar solicitudes. Los jueces deben evaluar si los solicitantes de asilo tienen un temor razonable de persecución y si su gobierno no puede o no quiere protegerlos.

Los informes a menudo ofrecen descripciones que parecen más bien folletos turísticos, mencionando buenas escuelas y hospitales de calidad, mientras que minimizan la violencia y la inestabilidad. Por ejemplo, el informe sobre El Salvador presenta una visión favorable, a pesar de las acusaciones de violaciones de derechos humanos bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Los defensores de derechos humanos critican la brevedad de estos informes, que no abordan adecuadamente la gama de problemas de derechos humanos que tradicionalmente se analizan en los informes del Departamento de Estado. Scott Busby, ex subsecretario adjunto en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, señala que estos informes breves no reflejan la complejidad de la situación en los países.

Los informes parecen estar diseñados para socavar las normas de asilo que exigen que las personas demuestren que no pueden mudarse a otra parte de su país para escapar de la persecución. Neela Chakravartula, abogada de asilo, destaca que la existencia de áreas seguras en un país no significa que todos puedan trasladarse allí, enfatizando que "si eso fuera cierto, todos estaríamos viviendo en Malibú".